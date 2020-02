A furfangos szegény ember

– Bár az ördög már elvinne közülük valamerre engemet.

Ahogy ezt szólta, már elő is bukkant Jupiter, az ördög. Ahajt megmarkolta a szegény embert, s kezdte húzni a földön.

– Ej – azt mondja a szegény ember –, hát így menyünk?

– Így – azt mondja –, s másként hogy akarsz?

– Hát a két lábamon – felelte a szegény ember.

Avval az ördög mindjárt felállította két lábra. Hát a szegény ember csak megszökte magát, s úgy megfutamodott, hogy meg sem állott az erdőig. Ott hamar elrejtőzött egy odvas fába.

– Már kereshet, amíg megunja – mondta halkan a szegény ember.

De már arra szólott is Ju­piter:

– Itt vagyok, te, mert nem mentődsz meg tőlem, s akárhol megkaplak.

Ej, gondolta magában a szegény ember, hogy ennek biza fele sem tréfa. Rágondolt a hét gyermekre. Mindjárt mondta:

– Hallod, Jupiter, én mennék is veled szívesen, de legalább a hét gyermeket el kell hozzuk.

– Hát hozzuk el – hagyta jóvá az ördög.

Ahajt szépen visszafordultak, magukhoz vették a hét gyermeket, s együtt indultak el a pokolba. Délre már ott is voltak. Azt mondja a szegény ember, amikor megérkeztek:

– Na, Jupiter, ha idehoztál, most ételt hozz, mert éhesek a gyermekek.

Nekifogott Jupiter, s hordta mindennap az ételt, de akármit hozott, szempercek alatt minden odalett. Három nap múlva már azt sem tudta, hogy mihez fogjon.

– Ej, te szegény ember, hát örökké így hordtad te is az ételt? – kérdezte az ördög.

– Így biza, s látod, ezért voltam elkeseredve.

A hét gyermek örvendett, jól ettek, ittak, vígan voltak.

A negyedik napon Jupiter ismét elment ételért. Azt mondja akkor a szegény ember a fiainak:

– Na, gyermekek, most ágat hordunk össze, csinálunk egy nagy seprűt, s a helyet kitakarítjuk.

Úgy is lett, mindjárt elkészült a seprű, s nekifogtak a nagytakarításnak. Olyan port csaptak, hogy látni is alig lehetett. Egyszer jön Jupiter, hát a nagy porban elkezd prüsszenteni, köhögni: annyira fojtotta a por, hogy azt sem tudta, merre legyen el.

– Mit csináltatok, te szegény ember? – kérdezte.

– Itt né – azt mondja –, mert annyi a szemét, hogy tíz évig sem lehet eltakarítani – felelte a szegény ember.

Na, de úgy megijedett az ördög a tíz poros esztendőtől, hogy rögtön mondta:

– Azonnal hagyjátok abba, s inkább eltakarodjatok még a helyszínről is!

– Mi eltakarodunk, de csak olyanformán, hogy legalább tíz szekér ennivalót adjál – felelte a szegény ember.

Nem volt mit tenni, mindjárt elment az ördög, s hol kölcsön, hol másként, de csakugyan összeszedett tíz szekér ennivalót. Akkor a szegény embert meg a hét fiát kivezette a pokolból s útnak eresztette. Megszabadultak így egymástól: a szegény ember is az ördögtől, az ördög is a hét gyermektől.

(Ráduly János gyűjtése)