2019 az építkezés éve volt, hiszen a Csoóri Sándor Alap támogatásával felújítottuk a faragó és bútorfestő műhelyünket, a Bethlen Gábor Alap és magánszemélyek támogatásával pedig végre tető került a stabil motorok fölé – kezdte beszámolóját az intézményvezető. – Remélem, hogy legkésőbb nyár végére már a központi fűtést is sikerül üzembe helyezni a felújított műhelyben.

Az albisi székely ház és a futásfalvi gabonás tavalyra betervezett újrazsindelyezése fenntartónk és anyaintézményünk támogatásával reményeink szerint idén megtörténik, és a gépszín bővítése is egyre időszerűbb. Tavaly is könyvbemutatók, előadások, koncertek színesítették a múzeum kulturális életét, melynek vonzáskörzete régen túllépett a vidéken. Tizenöt nagyobb rendezvényt és mintegy 15 ezer látogatót jegyeztünk 2019-ben.

A legnagyobb résztvevőszámot a Csernátoni Burrogtatóval érték el, amikor több mint háromezer ember fordult meg a múzeumkertben.

– Idén szeptember 19-e a Burrogtató napja. Ezen programunk magyarországi gépészbarátok, Lévay Sándor gyöngyösi vállalkozó, gépgyűjtő és a köré csoportosuló lelkes, önzetlenül segítő szakemberek közreműködésével, támogatásával valósul meg, szintén az anyaintézmény, pályázati források és elsősorban helyi vállalkozók anyagi támogatásával – részletezte a muzeológus. – Nem véletlenül lett ez a múzeum kiemelt rendezvénye, hiszen Erdély-szerte egyedülálló mezőgazdasági szerszám- és gépgyűjteménnyel rendelkezik az intézmény, mely megszólít nagyon sok gépészt, a helyi közösséget is, és ez talán a legfontosabb hozadéka. A másik, ugyanilyen súllyal bíró hozadéka az, hogy az eltelt nyolc évben is, amióta burrogtatunk, a gyűjtemény egyre gyarapodik, a meglévő gépek pedig a magyarországi gépészek munkája által új életre keltek.

Egész évben kínálnak programot mind a tanintézményeknek, mind a családoknak.

– A családos programokra idén még nagyobb hangsúlyt fektetünk, mert jók a visszajelzések, és az esetenkénti nagyszámú részvétel is megerősít abban, hogy erre van igény. Jeles ünnepeinkhez kapcsolunk a már jól bejáratott rend szerint számos rendezvényt, így elsőként említem a Maszkások farsangi múzeumpedagógiai tevékenységet, amelyre egészen február 25-ig jelentkezhetnek osztályok. Korosztálytól függően különböző témakörökben tartunk kétórás foglalkozást, végigvezetve őket a gyűjteményen, megmutatva az újdonságokat, mesélve a régi életformáról is. Február 22-én, szombaton Maszkások családi napot tartunk. Örömteli dolog, hogy a fiatalok tavaly felelevenítették a lovasmaszkázás szép szokását, idén is készülnek, február 23-án, vasárnap mi is várjuk őket a múzeumkertbe. Ugyanígy családi napot tartunk március 14-én, Ünnepre hangolva című programunk keretében. Április 6–10. között zajlik a tojásírás, április 11-én, szombaton tojásíró családi napot tartunk. A húsvéti vakációban elemistáknak rendezünk nappali, bejárós tábort. Az első félév utolsó családi napja május 30-án, gyermeknap apropóján lesz, ezen koncerttel, bábszínházzal, kézműves műhelyekkel várunk minden érdeklődőt, a tavaly megépült kemencében sütjük majd a falatoznivalót – sorolta a programokat D. Haszmann Orsolya.

– A nyár a táborozások ideje a csernátoni múzeumban, az alkotótáborokban elsősorban a bútorfestés és fafaragás fogásait sajátíthatják el, gyakorolhatják az érdeklődők, visszautazva a „régi világba”, amikor ezek a mesterségek a mindennapi élet természetes részei voltak.

A nyári szünidőt angol nyelv és kézműves nappali táborral indítjuk, emellett júliusban ismét megtartjuk a Bod Péter Megyei Könyvtárral közösen szervezett, a Nemzeti Kulturális Alap által támogatott, V–VIII. osztályos háromszéki diákokat megszólító, nyolcadik kézműves- és olvasótáborunkat. Mindig olyan személyiségeket hívunk meg, akikkel egyébként lehet, nem találkoznának ilyen közvetlenül a diákok: idén velünk lesz Sinha Róbert zenész és Lackfi Dorottya énekes. Biztatom a diákokat, jelentkezzenek a vetélkedőnkre, amellyel belépést nyerhetnek a nyári jutalomtáborba. Az idei vetélkedő címe Itthon és otthon lesz, érdemes a kiírást figyelni pedagógusoknak, szülőknek egyaránt. Emellett folytatjuk az immár több mint egy évtizedes közös munkát is a pécsi Határokon Túli Magyarságért Alapítvánnyal, nyáron őket is várjuk a múzeumba – újságolta a muzeológus, hozzátéve, a felsorolt programjaikat nem tudnák megvalósítani anyagi támogatás nélkül, az anyaintézmény és fenntartójuk, Kovászna Megye Tanácsa mindig mögöttük áll, de a múzeum mellett működő közművelődési egyesület segítségével pályázati forrásokat is mozgósítanak, így a Nemzeti Kulturális Alap, a Bethlen Gábor Alap, a Csoóri Sándor Alap és a Communitas Alapítvány állandó támogatójuk.

– Nem lennének zökkenőmentesek a programjaink, ha nem állna számos segítő, lelkes személy mögöttünk. Itt szeretném a magam és munkatársaim nevében megköszönni nekik, valamint azoknak is, akik az eltelt évtizedek alatt önzetlenül gyarapították a múzeum gyűjteményét. Idén is kövessék eseményeinket, hiszen két saját kiállítással, érdekes programokkal készülünk, amelyekre mindenkit szeretettel várunk! – összegezte év eleji gondolatait D. Haszmann Orsolya.