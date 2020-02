Ez a címe és a központi témája a sepsiszentgyörgyi unitárius egyházközség szervezésében zajló Házasság hete rendezvénysorozat idei kiadásának, mely február 9-én, vasárnap, a házasság világnapján istentisztelettel kezdődik, a következő vasárnap pedig ugyancsak istentisztelettel zárul. Minden nap 18 órától kezdődnek az elsősorban házastársaknak szóló tevékenységek, mialatt gyermekfelügyelet is lesz, ezúttal olyan foglalkozásokkal, melyek végtermékeit be is mutatják a rendezvénysorozat végén.

Pál Tünde pasztorálpszichológus, a rendezvény fő szervezője számolt be lapunknak a programról. Hétfőn Balázs Réka és Papp Adolf családterapeuta előadását tekinthetik meg az érdeklődők, melynek címe: Baby on Board – több csapatjáték, de hol a szerelem? Kedden egy játékos kincskeresőre kerül sor, mely az unitárius templom konferenciaterméből indulva több helyszínen vezeti végig a résztvevőket egy úton, mely számos meglepetést kínál nekik.

Az elsőként visszaérkező pár egy vacsorát nyer, melyet az egyik szentgyörgyi vendéglőben lehet elfogyasztani. Az est végén a Mácsafej zenekar megzenésített szerelmes verseket tartalmazó koncertjét tekinthetik meg az érdeklődők. Szerdán filmvetítés lesz, ezúttal a Művész moziban, utána elemzik a látottakat. A film címe: Amit még mindig tudni akarsz a szexről. Csütörtökön kerül sor a már hagyományos párbeszélgetésre, melynek meghívottjai olyan házaspárok, akik kapcsolatuk szépségei mellett annak mélységeit is megélték, és sikerrel túlléptek ezeken a keserű tapasztalatokon. Az egyik idei meghívott házaspár Kozma Ferenc és Bagoly Emese. Pénteken gyertyafényes vacsora és meglepetések sora várja a párokat, és ahogy korábban is történt, egy wellness hétvégét sorsolnak ki azok között, akik minden este részt vettek a programokon. Idén csak párok vehetnek részt ezen a sorsoláson. Szombaton nincs nyilvános rendezvény, de erre a napra is lesz házi feladat, és akik elvégzik, jutalomban részesülnek. A Házasság hete vasárnap záró istentisztelettel ér véget (11 órától), melynek részeként az azt igénylő házaspárokat megáldja a lelkipásztor, istentisztelet után pedig a közönség megtekintheti a gyermekek rajzaiból, fogalmazásaiból készült kiállítást, melynek címe: Legszebb élményeim a családdal. A Házasság hetének minden eseményére díjtalan a belépés, ennek költségeit az egyházközség vállalta fel.

Kérdésünkre, hogy Kovács István lelkésszel és Péterffy Ágnes segédlelkésszel együtt miért tartják fontosnak évről évre megszervezni ezt a rendezvényt, Pál Tünde elmondta: amikor 2014-ben elindították a házasságra való felkészítést, ráeszméltek, hogy nagyon időszerű lenne szélesebb körben is elindítani egy értelmes párbeszédet a házasságok, családok életéről, mely a problémák felvállalásán túl megfogalmazhatna néhány javaslatot is azoknak, akik ezt igénylik. „Változó világunkban a családok is nagy átalakulásban vannak, és meg kell találniuk a ma járható utakat” – fogalmazott a pasztorálpszichológus, hozzátéve, hogy sajnos kevés olyan terep van, mely lehetőséget kínál megosztani egymással a házasságunkkal kapcsolatos gondjainkat. Ezért indult el városunkban is a Házasság hete, csatlakozva az Amerikában és több európai országban is már hagyományossá váló rendezvénysorozathoz, és ezért indították el tavaly a Hármas Kötél Családközpont programjait is (születés csoport, házasságra való felkészítő, kismamaklub, a változó korú nők és férfiak csoportja, gyászcsoport, serdülőket nevelő szülők csoportja és mások) amelyek ugyancsak azt célozzék, hogy támaszt nyújtsanak a természetes életválságok, krízisek során az azt igénylőknek. Már az sokat segít, ha látja az ember, hogy mások is hasonló gondokkal küzdenek, de nem egy esetben valós megoldásokat is tudtak kínálni.