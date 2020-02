Korlátozzák a beteglátogatást

Előző írásunk

Jelentős összegeket takaríthat meg Sepsiszentgyörgy önkormányzata idén, mivel több, pályázatból finanszírozott beruházás esetében is csökkent az önrész – miután a Regionális Operatív Program és a Központi Fejlesztési Régió is tisztázott néhány kérdést az idén januárban. A helyi tanács soros januári és tegnapi rendkívüli ülésén is fogadott el erre vonatkozó határozatot, amely lényegében azt jelenti, hogy több pénz marad más célokra a városkasszában.