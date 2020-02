A természetszerető báró Kemény János

A polihisztorként is emlegetett báró Kemény János (1903–1971) az erdélyi arisztokrácia egyik emblematikus, igen sokoldalú személyisége volt, a kedd délután Sepsiszentgyörgyön megnyílt kiállítás természethez, vadászathoz való kötődésére is felhívta a figyelmet. A tárlatmegnyitón a báró két unokája, Vécsi Nagy Zoltán és Nagy Kemény Géza mesélt nagyapjáról, utalva arra is, hogy az erdélyi mecénás nemcsak az erdélyi magyar írókat karolta fel, hanem a színház szerelmese és támogatója is volt.