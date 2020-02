Ditróban egy régebbi konfliktus éleződött ki

Renate Weber tegnap tette közzé annak a helyszíni vizsgálatnak a következtetéseit, amelyet hivatalból indított és végzett a gyergyói községben. Meglátása szerint a konfliktusban annak is fontos szerepe volt, hogy a ditrói lakosok tájékozatlanok voltak a vendégmunkások helyi státusa tekintetében, és alaptalan félelmeket tápláltak velük szemben. E helyzet kialakulásához a médián keresztül érkező téves és megalapozatlan információk is hozzájárultak. Az ombudsman megállapította, hogy a közösségi portálokon keresztül, az internetes térben csúcsosodtak ki az indulatok. A helyszíni vizsgálat azonban azt mutatja, hogy a feszültséget sikerült levezetni, a két vendégmunkás biztonságban érzi magát, és folyamatosan dolgozik a pékségben, a ditrói közösség pedig sajnálja a történteket. Renate Weber megemlítette, hogy a helyi római katolikus segédlelkész nem megfelelő viszonyulása mélyítette a konfliktust, a polgármester azonban megfelelően kezelte a helyzetet, és mindent megtett azért, hogy megelőzze az indulatok elszabadulását. Az elöljáró azt is kezdeményezte, hogy a Babeş–Bolyai Tudományegyetem tanárainak a bevonásával tartsanak helyi tájékoztató kampányt a további hasonló helyzetek elkerülése céljával. Az ombudsman továbbra is figyeli a ditrói ügy fejleményeit.