A háromszéki csapat sporttörténelmi mérföldkőhöz érkezett, ugyanis vasárnap századszor lépett pályára az első osztályban. A sepsiszentgyörgyi stadionban a csapatok nagyszerű hangulatban és kiváló gyepszőnyegen játszhattak. Az ünnepi hangulatra tekintettel a labdarúgókkal bevonuló gyermekek piros és fehér színű, héliummal töltött léggömböket vittek magukkal, amelyeket a levegőbe engedtek. A győzelmi kényszerben játszó Jászvásár – ezt megelőzően az elmúlt 10 mérkőzéséből egyet sem nyert meg, valamint vendégként a legutóbbi 5 meccsét elvesztette – a sportszerűség határát súroló belépőkkel kezdte a találkozót, viszont a házigazdák sem kímélték az ellenfelet, így Ionuţ Coza játékvezető az első fél órában négy sárga lapot is kiosztott, ebből hármat a vendégek kaptak.

A Sepsi OSK többet birtokolta a labdát, azonban az első komolyabb helyzetet a Jászvásár hozta össze, Michael Omoh kiugratásával Andrei Cristea iramodott meg, megpróbált átemelni a háromszéki kapus felett, de Niczuly Roland bravúros mentést mutatott be. Válaszként a házigazdák is vezetést szerezhettek volna, Csiszér Balázs jobb oldali beadását Marius Ștefănescu a jobb kapufára továbbította, majd a labdát Cosmin Frăsinescu a gólvonalról kivágta. A piros-fehér mezesek a folytatásban is sorra alakították ki lehetőségeket, viszont Ștefan Târnovanu kapus Pavol Šafranko két lövését is hárítani tudta, Peter Gál-Andrezly pedig kétszer fejelt kevéssel a kapu mellé.

A szünet ismét a székelyföldi csapat volt veszélyesebb, a moldvai hálóőr előbb a csereként pályára lépő Ronaldo Deaconu szabadrúgását, majd Anass Achahbar lövését is hárította, ezt követően pedig újabb Deaconu-próbálkozást akadályozott meg. A folytatásban csökkent a játék színvonala, a pontatlan passzok nehezítették a támadójátékot, valamint a hosszú indításokat rendre lefülelték a vendég védők. A kapuk csak az utolsó tíz percben forogtak veszélyben, Kevin Luckassen ziccert hibázott, a másik oldalon viszont Fülöp Loránd lövését védte Târnovanu, a kapusról kipattanó labdát pedig Pavol Šafranko közelről a hálóba gurította (1–0). A szlovák csatár az idényben negyedszer volt eredményes.

Leo Gruzavu értékelt a mérkőzés után

„Örülök, hogy sikerült győznünk, amióta vezetőedző vagyok, hazai pályán sorozatban négy mérkőzést nyertünk. Nagyszerű, hogy diadalmaskodtunk a klub jubileumi 100. élvonalbeli mérkőzésén, így a szurkolóknak és minden Sepsi OSK-szimpatizánsnak örömet szerezhettünk. Szerintem jó meccset játszottunk, bár csak a végén sikerült gólt lőnünk, az ellenfelünk fölé nőttünk, és végig hittünk a győzelemben, többet kezdeményeztünk. Gyakorlott játékosok ellen játszottunk, a Jászvásár az élvonalbeli bajnokság egyik tapasztalt csapatának számít, így nem meglepő, hogy volt néhány helyzetük, amelyet gólra válthattak volna. Mindent figyelembe véve úgy gondolom, megérdemeltük a győzelmet, gratulálok a fiúknak, mert jól játszottak, büszke vagyok rájuk” – mondta a vezetőedző.

1. Liga, alapszakasz, 24. forduló: Sepsi OSK–Jászvásári Poli 1–0 (0–0).

Sepsiszentgyörgy, MSK Stadion, mintegy 2800 néző. Vezette: Ionuţ Coza (Cernica). Sepsi OSK: Niczuly – Ștefan, Tincu, Bouhenna, Csiszér – Achahbar (Fülöp L., 70.), Vașvari, Fülöp I. (Deaconu, 46.) – Ștefănescu, Šafranko, Gál-Andrezly (Carnat, 80.). Vezetőedző: Leo Grozavu. Jászvásár: Târnovanu – Grădinaru, Frăsinescu, Klimavicius, Radu – De Iriondo, Breeveld – Horșia (Onea, 82.), Omoh, Chacana – Cristea (Luckassen, 55.). Vezetőedző: Mircea Rednic. Gólszerző: Šafranko (85.). Sárga lap: Fülöp I. (10.), Ștefan (90+3.), illetve Breeveld (6.), Klimavicius (12.), Chacana (23.), Radu (68.).

További eredmények: Astra Giurgiu–Chindia Târgoviște 1–2 (gólszerzők: Răduț 90+2., illetve Neguț 80., Yameogo 83.), Medgyesi Gázmetán–Kolozsvári CFR 0–0, FC Voluntari–Dinamo 2–1 (gsz.: Țîră 76., Tudorie 81., illetve Sorescu 38.).

A rangsor:

1. CFR 14 6 4 49–16 48

2. FCSB 13 3 7 35–26 42

3. Craiova 12 4 7 34–23 40

4. Astra 13 4 7 34–25 40

5. Viitorul 11 5 7 43–27 38

6. Medgyes 10 7 7 30–28 37

7. Botoşani 9 9 5 31–28 36

8. Sepsi OSK 7 11 6 28–23 32

9. Dinamo 9 4 11 35–39 31

10. Hermannstadt 5 9 9 23–38 24

11. Târgoviște 6 6 12 27–44 24

12. Jászvásár 5 7 12 23–33 22

13. Clinceni 4 8 11 28–44 20

14. Voluntari 3 5 16 18–44 14

A 25. forduló programja: Chindia Târgoviște–FC Voluntari (péntek, 17.30 óra), Kolozsvári CFR–FC Viitorul (péntek, 20 óra), Academica Clinceni–Medgyesi Gázmetán (szombat, 14.30 óra), Jászvásári Politehnica–Craiova (szombat, 20 óra), Sepsi OSK–FC Botoșani (vasárnap, 17 óra), Dinamo–FCSB (vasárnap, 20 óra), FC Hermannstadt–Astra Giurgiu (hétfő, 20 óra).