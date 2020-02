A harmadosztály márciusi rajtjára készülő kézdivásárhelyi csapat legerősebb játékoskeretével kezdte a találkozót, a brassói gárda elleni első félidőben a Bunduc – Pakucs, Tankó, Damian, Gajdó – Gazda, Păun, Kanyó – Babei, Popa, Veress összetételű kezdő 2–1-re nyert Emilian Popa és Veress Zsombor találataival. Az OSK II. elleni második játékrészben pályára lépett Cîrstian, Fozocoș, Kovács és Gáll is, a céhes városi labdarúgók pedig a megyeszékhelyi együttestől kölcsönbe érkező támadó, Veress Zsombor két találatával győztek.

„Jó ütemben halad a felkészülés, jó tesztmeccseket játszottunk, és örülünk annak, hogy olyan játékosok érkeztek, akiknek van kötődésük a klubhoz, gondolok Kovács Szabolcsra vagy az OSK által kölcsönadott Veress Zsomborra, aki a papírformaságok elintézése után nagy hasznunkra lehet a tavaszi szezonban. Tankó Zsolttal is sikerült megegyeznünk, így ő is folytatja, de más visszatérőkkel is számolunk” – fogalmazott kérdésünkre Gazda József játékos-edző.

A Kézdivásárhelyi SE február 14-én egyhetes edzőtáborba vonul, addig véglegesítik a játékoskeretet. A tervek szerint 15-én a Sepsi OSK II. csapatával játszanak újabb edzőmeccset Sepsiszentgyörgyön, majd 22-én Székelyudvarhelyen mérik össze erejüket a szintén harmadosztályban szereplő gárdával. (miska)