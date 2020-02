TÁNCZOST MEGGYŐZTE, KORODIT NEM. Korábban meglebegtetett szándéka ellenére mégsem pályázik Hargita megye tanácselnöki tisztségére Tánczos Barna: Kelemen Hunor RMDSZ-elnök ugyanis meggyőzte a csíkszeredai politikust – aki már tavaly októberben jelezte, hogy „más filozófia mentén” képzeli el Hargita megye vezetését, és továbbra is úgy véli, hogy váltásra van szükség – arról, hogy a következő parlamenti ciklusban is maradjon szenátor.

A csíki területi RMDSZ várhatóan Borboly Csabát jelöli majd megyei tanácselnöknek, mert a korábbi információkkal ellentétben Hargita megye jelenlegi vezetőjének nem lesz kihívója a szervezeten belül. Hargita megyében mindhárom területi RMDSZ-szervezet (csíki, udvarhelyi és gyergyói) javasolhat tanácselnökjelöltet. Ha több pályázó van, akkor a három szervezetet koordináló egyeztető tanács dönt arról, hogy kit indít az RMDSZ. Ha a testületnek nem sikerül döntenie, a Szövetségi Állandó Tanácsé az utolsó szó. A csíkszeredai polgármesteri tisztségre pályázó Korodi Attila képviselőt viszont Kelemen Hunor nem tudta lebeszélni szándékáról. Az RMDSZ elnöke szerint Ráduly Róbertnek a csíkszeredai polgármesteri székben, Korodi Attilának a parlamentben van a helye, „ám Korodi Attila úgy döntött, hogy megméretkezik, ezért mondott le a frakcióvezetői tisztségéről is. Ezt tudomásul vettem, és arra kértem, hogy olyan kampányt folytasson, amely nem árkokat ás, mert azokat később valakinek be is kell tömnie” – nyilatkozta erről Kelemen Hunor. Csíkszeredában az RMDSZ polgármesterjelöltjének kiválasztására előválasztást fognak szervezni. (Maszol)

AZ SZDP FŐHADISZÁLLÁSÁN RABOLTAK KI ÚJSÁGÍRÓKAT. Ionela Arcanu, a Realitatea hírtelevízió egyik riportere arról számolt be Facebook-oldalán, hogy két újságíró kollégáját kirabolták csütörtök délelőtt a Szociáldemokrata Párt központi székházában, Bukarestben. A riporterek a sajtósoknak fenntartott teremben hagyták a táskájukat, hogy az épület előcsarnokában mikrofonvégre kapják az államfői konzultációra készülő szocdem elöljárókat, és később kiderült, hogy az egyik hölgy pénztárcájából eltűnt 100 euró, kollégáját pedig 80 lejjel rövidítették meg. Természetesen nagyon erősek az említett Facebook-bejegyzés alatti hozzászólások is. Traian Berbeceanu, a belügyminiszter kabinetfőnöke például csak ennyit fűzött hozzá az esethez: „Ha nem ott, akkor hol?”, Marian Godină brassói sztárrendőr pedig így reagált: „Ezt nem tudom elhinni! Létezik, hogy épp ott lopjanak?” (Főtér)

SÉTAHAJÓ VESZTEGZÁR ALATT. Tizenhét román állampolgár is van annak a sétahajónak a fedélzetén, amelyet koronavírus miatt vesztegzár alá helyeztek a japán Jokohama kikötőjében: ketten turisták, tizenöten a személyzet tagjai. A román külügyminisztérium közleménye szerint a japán külügyi tárca értesítette Románia tokiói nagykövetségét arról, hogy egy sétahajón több koronavírusos megbetegedést is észleltek, emiatt a hajót vesztegzár alá helyezték. A japán hatóságok kedden kezdték kivizsgálni a Diamond Princess fedélzetén levő személyeket, miután a hajó egy korábbi utasáról Hongkongban derült ki, hogy koronavírussal fertőzött. A hajó hétfő este érkezett a jokohamai kikötő közelébe, csütörtökön már 20-ra emelkedett a koronavírussal diagnosztizált személyek száma a hajón. A Diamond Princessen körülbelül 3700 ember tartózkodik. (Krónika)