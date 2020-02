Házasság, az örökkévaló érték

Mint elhangzott, az Angliából két évtizede indult kezdeményezés olyan széles körű összefogásra törekszik, mely gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá a házasság örökkévaló értékét. Ennek szellemében mától egy héten át beszélgetések, filmvetítés és előadások keretében járják körül a témát a sepsiszentgyörgyi unitárius egyházközség nyitott rendezvénysorozatán is, melyre felekezettől függetlenül minden érdeklődőt várnak, akár egyedülállókat is, nem csupán a házastársakat, kapcsolatban élőket.

Nem jó az embernek egyedül lenni – Péterfi Ágnes erre a teremtéstörténetből kölcsönzött gondolatra épített beszédében arra hívta fel a figyelmet, számtalan olyan példa van saját környezetünkben, mely azt bizonyítja, lehet és érdemes szeretetben, boldogságban élni. Ugyanezt támasztotta alá a szentírásból származó példákkal is: Ádám és Éva mellett Ábrahám és Sára történetét idézte fel, akik leginkább a hit erejéről tettek tanúbizonyságot házasságukban, szólt Izsákról és Rebekáról, akik házasságát körülményesnek nevezte, hiszen két gyermekük gyűlölte egymást, végül aztán megbocsátottak egymásnak, de szüleiknek is, s elhangzott mások mellett Jákob és Ráhel esete, akiknek számtalan nehéz próbát kellett kiállniuk, mégis kitartottak egymás mellett.

Aki házasságra lép, nem fél szeretni – szögezte le Péterfi Ágnes, miközben arra is emlékeztetett, kezdetekben oly magas hőfokon ég ez az érzés, hogy nem láttat sem gyengeséget, sem hibát. Évek múltán azonban átalakul, a lángolás már csak időről időre tűnik fel, s közben a felszínre jutnak a tökéletlenségek, sőt, az is, ha valami elromlott. „Ez azt jelenti, munkálkodni kell rajta, mert dolgozni, építeni érdemes” – hangsúlyozta. Úgy fogalmazott, a bölcsek szerint a házasságban kiteljesedettebb, boldogabb az ember, ám ezért nap mint nap dolgozni kell. Ez a feladat ellenben sokakat elriaszt, s talán ez is akadályozza a házasságok létrejöttét. Mintegy összegzésként örömmel nyugtázta: „vagyunk még, akik készen állunk erre a munkára”, akik nem ijedünk meg a kihívásoktól, s azt kívánta, adja Isten, hogy meg tudjunk bizonyosodni a házasság áldásairól, s arról, valójában mekkora áldás, ha nem félünk szeretni.