Bírság fekete-munkáért

Liliana Balmuș főfelügyelő-helyettes sajtótájékoztatóján elmondta, viszonylag sok bejelentés érkezett tavaly a dolgozók részéről – több mint kétszáz –, ezek nyomán 118 alkalommal kivizsgálás is indult. Az tapasztalják, az emberek jelzik elégedetlenségüket, ám leggyakrabban akkor emelnek panaszt munkaadójukra, amikor már a munkaviszonyukat is megszüntették. Visszatérő mulasztás, hogy nem kapják meg a fizetésüket, az elmaradt szabadságért járó bért vagy a szabad­időt a ledolgozott túlórákért, de szóvá teszik azt is, hogy bizonyos okiratokat késve kapnak kézhez, nem tartják be az éjszakai munkára vonatkozó rendelkezéseket – sorolta a felügyelő asszony. Kitért arra is, 2019-ben 29 háromszéki alkalmazó váltotta ki a napszámosok nyilvántartását szolgáló regisztert, ezekben egy év alatt több mint 53 ezer, idénymunkára vonatkozó bejegyzést összesítettek. Az év végén 47 490 egyéni munkaszerződést jegyzett a megyei munkafelügyelőség, ezek közül mintegy négyezret meghatározott időre kötöttek.