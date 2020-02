Egyelőre nem nyilvánosan, de Felső-Háromszéken is készülődnek a választási kampányra. Az RMDSZ majd minden községben nevesítette már polgármesterjelöltjeit, de olyan község is akad, ahol mozgóurnás előválasztást tartanak azt eldöntendő, ki indulhat a szövetség jelöltjeként a választásokon. Kézdiszéken Gelence kivételével az összes települést, a céhes várost is beleértve, RMDSZ-es polgármesterek irányítják.