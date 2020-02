A kiállítást megnyitja: dr. Szekeres Attila István heraldikus, az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület elnöke. Házigazda: dr. Dimény Attila múzeumvezető. A kiállítás a budapesti Magyarság Háza és a zabolai Csángó Néprajzi Múzeum támogatásával jött létre.

Házasság hete Háromszéken

A február 9–16. között zajló rendezvénysorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a házasság, a család értékeire és fontosságára, s hogy segítséget nyújtson a házasságra készülőknek vagy a párkapcsolati problémákkal szembesülőknek. Idei mottó: Csapatjáték szerelemmel.

SEPSISZENTGYÖRGYÖN ma 18 órától Csapatjáték szerelemmel – kincskereső pároknak. Indulás és érkezés helyszíne az unitárius templom konferenciaterme. Az elsőnek befutó pár jutalomban részesül. * Mácsafej-koncert: Rózsa illatával – megzenésített szerelmes versek. * A rendezvények ideje alatt gyermekfoglalkozást biztosítanak. * A minden este részt vevő párok között egy wellnesshétvégét sorsolnak ki. * A Vártemplom új gyülekezeti termében február 13-án, csütörtökön 18 órától Erőszakmentes kommunikáció a házasságban címmel Roth Levente lelkipásztor tart előadást.

BARÓTON ma 12 órától a Városi Művelődési Ház Bodosi Dániel Termében Apa és anya jó csapat – rajzkiállítás-megnyitó a Gaál Mózes Általános Iskola II. osztályos tanulóinak munkáiból, Dedu Hanna és Egyed Ágnes tanítónők közreműködésével. Házigazda: Bogyor Izabella gyógypedagógus, mentálhigiénés szakember. A kiállítás megtekinthető péntekig 10–15 óráig. * 13 órától a Vállalkozó Központ gyűléstermében a Boróka Nyugdíjas Kör Holtomiglan-holtodiglan című fotókiállításának megnyitója Szőcs Szilárd fényképész (Erdőfüle) közreműködésével. A kiállítást megnyitja Tóth Anna református lelkipásztor, a Diakónia Keresztyén Alapítvány igazgatója. Házigazda: Dénes Kinga pszichológus, a Diakónia Keresztyén Alapítvány munkatársa. * 19 órától az Erdővidék Múzeumának Kászoni Gáspár Termében a Tortoma Önképzőkörön Kapcsolatban egy életen át: a házasság. Meghívottak: Antal Ildikó és Antal Attila pszichológus, pár- és családterapeuta házaspár (Csíkszereda). Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező. * Szerdán a baróti Városi Művelődési Ház Bodosi Dániel Termében 18 órától Csapatjáték szerelemmel – kerekasztal-beszélgetés sokgyermekes házaspárokkal. Meghívottak: Fancsal-Dobozi Éva és Fancsal Zsolt (Bibarcfalva), Juhász -Sikó Gréta és Juhász Efraim (Bölön), Kuti-Dakó Szilvia és Kuti Attila (Barót), Sütő-Petres Emőke és Sütő István (Vargyas). Moderátor: Kondor Ágota mentálhigiénés szakember, tanár (Sepsiszentgyörgy). Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

BIBARCFALVÁN ma 19 órától a református gyülekezeti teremben játékok házaspároknak Pál-Hadnagy Ilona gyógypedagógus, mentálhigiénés szakember (Bardoc) és Pál Szidónia szociálpedagógus, mentálhigiénés szakember (Barót) közreműködésével. Előzetes bejelentkezés a 0749 709 045-ös telefonszámon vagy a hadnagyilona@yahoo.com e-mail-címen. Házigazda: Fancsal Zsolt lelkipásztor.

SZÁRAZAJTÁN ma 18 órától a helyi vendéglő emeleti termében Lélekápolás címmel Beke Boróka református lelkipásztor (Karatna) tart előadást. Házigazda: Kelemen-Karikás Árpád református lelkipásztor. Az előadást követően szeretetvendégség.

APÁCÁN ma 18 órától az Apáczai Csere János Oktatóközpontban Problémák és megoldások a házasságban címmel Hompot Ferenc és Magdolna tart előadást (Sepsiszentgyörgy). Házigazda: Simon-Nagy Ilona evangélikus lelkész.

ERDŐFÜLÉBEN ma 18 órától az elemi iskolában Illóolajok a házasságban címmel Boga Etelka aromaterápiás tanácsadó (Barót) tart előadást. Házigazda: Fosztó Katalin tanítónő.

MIKLÓSVÁRON ma 14 órától a Gyenge Imre Elemi Iskolában A legjobb csapat: a család – rajzkiállítás-megnyitó a Gyenge Imre Elemi Iskola tanulóinak munkáiból. Házigazda: Nagy Adél tanítónő.

Könyvbemutató

A Kárpát-koszorú hegyei turistakalauz sorozat első kötete, A Hargita hegység útikalauza című könyv bemutatójára kerül sor ma 17.30-tól a zabolai Mikes-birtok Luxusistállójában. Zsigmond Enikő csíkszeredai geológussal, a könyv szerzőjével Kisgyörgy Zoltán, lapunk főmunkatársa beszélget. A baróti Tortoma Kiadó azzal a szándékkal indította a turistakalauz-sorozatot, hogy Orsovától Dévényig hegységenként mutassa be a Kárpátokat.

József Álmos A Székely Mikó Kollégium képes története című könyvének bemutatójára ma 17 órától kerül sor a Székely Mikó Kollégium dísztermében. Ugyanott február 13-án, csütörtökön 17 órától megtekinthetik az Antal Miklós felvételeiből szerkesztett A Székely Mikó Kollégium egykori tanárai című filmet.

Zene

Kamarazene-koncertet tart ma 18 órától a marosvásárhelyi Tiberius vonósnégyes: Molnár Tibor (elsőhegedű), Lokodi Károly (másodhegedű), Molnár József (brácsa), Zágoni Előd (cselló) az Árkosi Kulturális Központ koncerttermébe (Bástya Ház – Sepsiszentgyörgy, Olt utca 6. szám). Meghívott művészek: Ferencz János (oboa) és Kelemen Antal (klarinét). A helyek száma korlátozott, jegyek (10 lejért) elővételben is kaphatóak 9–15 óráig (telefon: 0267 373 651).

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 16.30-tól Dolittle – amerikai akció, kalandfilm, vígjáték, magyarul beszélő; 16.45-től Latte és a titokzatos varázskő – német animációs kalandfilm, románul beszélő; 18.30-tól Drakulics elvtárs – magyar vígjáték, román felirattal és 1917 – angol–amerikai háborús filmdráma, magyarul beszélő; 20.15-től Élősködők – koreai filmdráma, román felirattal; 20.45-től Ragadozó madarak – amerikai bűnügyi akció-kalandfilm, román felirattal.

Színház

HAHOTA. A marosvásárhelyi társulat Megáll az ész című szilveszteri produkcióját (rendező: Kovács Levente) Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház nagytermében ma, szerdán, csütörtökön és pénteken 17 és 20 órától láthatja a közönség.

UDVARTÉR TEÁTRUM. Paul Pörtner Hajmeresztő című darabját (rendező: Barabás Árpád) ma 13 órától diákoknak, 19 órától a Toldi-bérleteseknek, szerdán 13 órától diákoknak, 19 órától pedig szabadelőadáson játssza a Vigadó Művelődési Ház nagytermében a kézdivásárhelyi színház.

Bábszínház

ARIEL BÁBSZÍNHÁZ. A marosvásárhelyi bábszínház szerdán 10 és 12 órától a kovásznai Művelődési Központban bemutatja Vándor Miska című előadását. Jegyár: 8 lej.

Hitvilág

MEGBESZÉLÉS. A sepsiszentgyörgyi Pro Vita Hominis Társaság megbeszélő gyűlését ma 15.30-kor tartja a Romulus Cioflec 6B/4. szám alatti irodájában.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Dobollópatakon ma 9–13 óráig, Sepsiszentgyörgyön szerdán 9–13 óráig a Kós Károly utcában a Dózsa György és a József Attila utca közötti szakaszon és a Dózsa György utcában a Kós Károly és a Stadion utca közötti szakaszon szünetel az áramszolgáltatás.

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. szerdán 8–17 óráig javítási munkálatok miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Sepsiszentgyörgyön a Csíki utcában a Vojkán utca és a Grigore Bălan út közötti szakaszon (beleértve a 48-as tömbház A, B, C lépcsőházait, a Sapientia egyetemet és az Electricát), a Daczó utcában, a Grigore Bălan úton a Csíki utca és a Híd utca közötti szakaszon (beleértve a Kovászna megyei nyugdíjosztályt is), a Híd utcában a Grigore Bălan út és a Debren-patak közötti szakaszon (beleértve a 43, 49, 50 és 51-es tömbházat) és a Grigore Bălan úton a 42-es tömbház A, B, C, D, E, F, G, H, I és J lépcsőházában (beleértve a Kovászna Megyei Építkezési Felügyelőséget, az Országos Környezetvédelmi Őrség Kovászna megyei biztosi hivatalát és a Kovászna megyei környezetvédelmi ügynökséget).

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket (alkohol-, játék- és drogfüggőséggel küzdőket) és hozzátartozóikat várják ma Sepsiszentgyörgyön 18 és 20 óra között a szemerjai református egyházközség könyvtár­termébe. Érdeklődni, jelentkezni a 0757 489 778-as vagy a 0267 351 716-os telefonszámon lehet. A teljes diszkréció garantált.

DÍSZÍTŐMŰVÉSZET. A sepsiszentgyörgyi Szorgos Kezek díszítőművészeti szakkör ma 15–18 óráig várja az érdeklődőket a belvárosi Szent József-plébánia könyvtárában (Kós Károly út 6. szám). Telefon: 0727 273 056.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 17.30-tól aerobik gyermekeknek, 19 órától kondistep. Telefon: 0722 243 234.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma és csütörtökön 19 órától Ágo-Gym alakformáló fitnesz nőknek; szerdán 18 órától balett és kortárs tánc fiataloknak; pénteken 17.30-tól társasági tánc kurzus. Telefon: 0722 233 774.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig az 1918. december 1. úti Sensiblu (telefon: 0267 310 219, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Dózsa György utcai Ambrózia II. gyógyszertár szolgálatos.