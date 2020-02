A Domb utcát és az utca 25-ös számú, földrengések által megrongált tömbházát is felújíttatja a sepsiszentgyörgyi önkormányzat. Az utca korszerűsítésére a kivitelezési szerződést aláírták, a tömbház megerősítési munkálatait még a fejlesztési minisztériumnak is engedélyeznie kell.

A 25-ös tömbház a megyeszékhely egyetlen olyan ingatlana, amely hivatalos minősítéssel bír arról, hogy földrengés által veszélyeztetett épület.

A tízemeletes lakótömb a hetvenes, nyolcvanas és kilencvenes évek földrengései során repedezett meg, a későbbi szakvélemény szerint azért, mert annak idején nem az előírt minőségben építették fel. Megerősítése kormánypénzekből kezdődött meg: 2014–2015-ben külső vasbeton köpenyt kaptak a toronyház sarkai, de ez csak az első lépés volt. Akkoriban úgy tervezték, hogy a következő szakaszban belülről, a lakásokban folytatják a tartószerkezet megerősítését, de ez nem bizonyult kivitelezhető megoldásnak, így az önkormányzat újabb tervet készíttetett (többszöri nekifutásra, mert eleinte nem akadt rá jelentkező), erre kérnek most jóváhagyást Bukarestből.

A városháza közleménye szerint az épület műszaki állapotának felmérése során súlyos, a lakók biztonságát veszélyeztető és emiatt sürgős beavatkozást igénylő gondokra bukkantak: szétmállott betonszerkezetre, elvásott vasazatra, repedt falakra és födémekre.

A most rajtoló főjavítás során a tömbház szilárdságát és ellenálló képességét külső erősítéssel növelik meg, egyúttal pedig a hőszigetelését is elvégzik, a lépcsőház repedéseit eltüntetik, sőt, az épület körüli járdákat, a külső és belső illesztéseket is felújítják. Mindezt úgy, hogy a lakóknak nem kell kiköltözniük a munkálatok idejére. Ezek egy évnél is tovább tartanak: a tervezésre négy, a kivitelezésre 10 hónapot szán az önkormányzat.