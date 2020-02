Sikó-Barabási Sándor megyei főállatorvos felidézte, Háromszéken az év eleje óta két gócpontot azonosítottak háztáji gazdaságokban Bölönben, illetve Magyarhermányban, ahol összesen 16 sertés pusztult el a betegségben vagy a megelőző intézkedések során. A szakember szerint aggodalomra ad okot, hogy mindkét helyszínre az erdőből került be a vírus. A járványügyi vizsgálat nyomán kiderült, a bölöni gazdaságba az egyik családtag révén jutott be: az illető vadász, emellett erdőgazdálkodási munkákban is részt vesz a szomszédos megyék sertéspestis által sújtott erdős területein. A magyarhermányi gazdaság tulajdonosa jelentős juhállományát jelenleg is egy erdőközeli karámban őrzi, állatai napközben az erdőszélen legelésznek felügyelete alatt – ismertette az állategészségügyi hatóság. Megjegyzik azt is, idén négy alkalommal is előfordult, hogy a baróti, vargyasi, bardoci és bölöni vadászterületeken kilőtt vaddisznókban kimutatták az afrikai sertéspestist, így nagy a kockázata annak, hogy a kór fennmarad és tovább terjed az erdőkben.

A szakemberek azt javasolják mindazoknak, akik erdőkitermelésben dolgoznak, fát gyűjtenek, vadásznak, hogy ne közelítsék meg a háztáji gazdaságokat – különös tekintettel azokra, ahol disznókat is tartanak – ugyanabban a ruhában, lábbeliben, amellyel az erdőt járják. Ezt az öltözetet hazatérés után tanácsos azonnal kimosni, hogy megelőzzük a vírus terjedését. A gazdákat arra figyelmeztetik, azonnal értesítsék az állatorvost, amennyiben azt tapasztalják, hogy sertéseik betegség jelét mutatják, nem esznek, fülük, hasuk lilás színű.

Kovászna megyében tavaly 191 disznót érintett az afrikai sertéspestis, és 6 vaddisznó is elpusztult a fertőzés miatt, a hatóságok három gócpontot tartottak megfigyelés alatt.