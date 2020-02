Méhészkonferencia Sepsiszentgyörgyön

Megyei és hazai méhészek mellett külföldről is várnak vendégeket. Az előadásokat román és magyar nyelven is szinkrontolmácsolják, a jelenlévők fülhallgatón át követhetik az idegen nyelvű előadásokat. Deák szerint érdemes részt venni az eseményen, „mert a méhészet is egy folyamatosan fejlődő mezőgazdasági ágazat, mindig van mit tanulni”.

Az előadók között lesz dr. Peter Kozmus, az Apimondia méhészeti világszervezet alelnöke, dr. Ștefan Stângaciu, a Romániai Apiterápiás Szövetség elnöke és több tudományos kutató. Deák Mihály Két évtized a méhek között címmel tart előadást, Răzvan Coman, a Romániai Méhtenyésztők Egyesületének alelnöke a méhészet jelenlegi helyzetéről értekezik. A méhészet gyakorlati terén szó lesz az anyaméhnevelésről, új méhészeti technológiákról, a méhészeti marketingről is. A szervezők hangsúlyt fektettek a méhészeti termékek és az emberi egészség közötti összefüggések bemutatására, terápiás felhasználásának lehetőségeire, így a konferencia a helyes, egészséges életmódra törekvők számára is érdekes lesz. Újdonságként lesz szó az apiturizmusról.

Az esemény társszervezője az AgroSIC Közösségek Közti Társulás. Orbán Miklós igazgató értelmezésében a méhészet az egyik legfontosabb ágazata a Kovászna megyei mezőgazdaságnak. A méhek garantálják a mezőgazdasági termények létezését, nélkülük eltűnne a zöldség és a gyümölcs, de sok más egyéb termék is az üzletek polcairól. A konferenciára a belépti díj 30 lej. Regisztrálni fél tíztől lehet, az előadások 10 órától kezdődnek.