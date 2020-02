Képzéssel segítik az önkénteseket

Barótról, Nagybaconból, Bardocról és Vargyasról mintegy 25-en kapcsolódtak be a hivatásos tűzoltók által indított programba, amelynek része volt egy tematikus megbeszélés is, ahol a különféle vészhelyzetek esetén szükséges teendőkre összpontosítottak. Ezt gyakorlati útmutató követte, melynek során egyebek közt a sűrített levegős légzőkészülékek, az oltópalackok használatát szemléltették, de az alapvető elsősegély-technikákat is bemutatták az erdővidéki résztvevőknek. Az erdővidéki együttműködés mintájára a következő időszakban további felkészítőket tartanak megyeszerte az önkéntes tűzoltóknak – számolt be közleményében a Kovászna Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség. (dvk)