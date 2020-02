Téltemetés Szentivánlaborfalván

A régi időben is farsangoltak, volt maszkajárás februárban – mondták a helybeliek. Ki-ki maradt, de most a fiatalok felújították a hagyományt. A Szentivánlaborfalvi Ifjak Egyesülete, a SZIA csoport volt a kezdeményező élén ifj. Pakucs Tamással, ők újabban az ikertelepülés közösségét megmozgató rendezvények szervezését is felvállalták.