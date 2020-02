A tisztességes helyi vállalkozásoknak továbbra is meglesz a piacuk, főképp, ha mást képesek nyújtani, mint az épülő sepsiszentgyörgyi bevásárlóközpontba költöző nemzetközi vagy belföldi üzletláncok – véli Nemes Zoltán, a Sepsi Value Centre-t építő Prime Kapital regionális képviselője. Ugyanakkor arra bátorítja a helyi cégeket, tájékozódjanak arról, hogy a csoport által az ország hasonló méretű és vásárlóerővel rendelkező városaiban kialakított létesítményei hogyan befolyásolták a piacot. Nemes Zoltán lapunknak megerősítette, mely szolgáltatók érkeznek biztosan a tervek szerint kapuit már ősszel megnyitó központba.

Nemes Zoltán közölte: több nemzetközi céggel már sikerült megállapodniuk, így az új létesítményben a következő vállalatok nyitnak üzletet: a hipermarket üzemeltető Carrefour, a CCC, a Sinsay, a New Yorker, a Sportissimo, a Orsay, a Flanco, a Noriel, valamint a Pepco. Ugyanakkor a gyorséttermek közül az amerikai KFC már biztos, hogy jelen lesz, emellett több országos lefedésű és helyi szolgáltatóval tárgyalnak. Ami a kereskedelmi galériát illeti, ott bank, biztosító, szépségszalon, mosoda, gyógyszertár, ékszereket, írószereket forgalmazó bolt és egy játéksarok kap helyet, illetve több helyi vállalkozással is igyekeznek megállapodni. Nemes Zoltán szerint a befektetők – amint az országban már működő hasonló létesítményeik esetében is tették – támogatják, hogy a galéria helyiségeit inkább a helyi kereskedők és szolgáltatók foglalják el, de várhatóan itt is vegyes lesz a bérlők köre.

A nyitás kapcsán pontos dátumot nem tudott megjelölni, de azt megerősítette, hogy idén ősszel mindenképp sor kerül rá. A Dedeman barkácsáruházat illetően a képviselő elmondta: a Prime Kapital még nem kapott választ a román tőkéjű országos áruházlánctól, hogy mikor indítják az építkezést, illetve mikorra tervezik a nyitást. Noha a területrendezési tervet, valamint az építési engedélyt a két beruházó a hatékonyság érdekében együtt váltotta ki, a kivitelezést külön valósítják meg.

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat hétfői, a kétnyelvűséget szorgalmazó levele kapcsán Nemes Zoltán kifejtette: értékelik, hogy a szervezet hangsúlyt fektet erre a kérdésre, és hamarosan a befektetői csoport is megfogalmazza a maga álláspontját. A képviselő ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy a vállalat már tett egy gesztust ebben az irányban azzal, hogy a Sepsi szó bekerült a létesítmény nevébe. Ez nem véletlenül történt, jelezni szeretnék, hogy elsősorban a helyiek és a környékbeliek számára hozzák létre a bevásárlóközpontot, amely ezért egyedi nevet is kapott.

A napokban felröppent hírről, amely szerint a sepsiszentgyörgyieket megosztja a bevásárlóközpont építése, és a helyi vállalkozásokat féltik, Nemes Zoltán úgy vélekedett: példa is bizonyítja, hogy a multik bejövetele nem jelenti azt, hogy a helyi vállalkozásoknak le kell húzniuk a rolót. A csíkszeredai Dedeman Áruház megnyitását követően például a két helyi barkács­áruház közül az maradt talpon, sőt, fejlesztett, amely „nem aranyáron kínálta a facsavart”. Általánosságban véve azoknak a cégeknek lesz továbbra is létjogosultsága a piacon, amelyek tisztességes szolgáltatást biztosítanak a vevőknek, és képesek megtalálni azt a piaci rést, amely révén mást tudnak nyújtani, mint a bevásárlóközpontba megtelepedő multik – fogalmazott. A helyi vállalkozásokat egyébként arra bátorítják: tájékozódjanak arról is, hogy a Prime Kapital által hasonló méretű és gazdasági potenciállal rendelkező településeken épített bevásárlóközpontokban megtelepedett helyi vállalkozásoknak megérte-e felületet bérelniük. De annak is érdemes utánanézni, hogy milyen módon befolyásolta a piacot egy ilyen létesítmény, hogyan hat például a munkaerőviszonyokra, a bérezésre vagy éppen a vásárlási szokásokra – fogalmazott Nemes Zoltán. Utóbbiak kapcsán hozzátette: a Sepsi Value Centre-be érkező multik vagy országos kereskedelmi társaságok általában magasabb béreket adnak, mint a helyiek, sok embert foglalkoztatnak, magasabb minőségű, sok esetben helyben nem található termékeket forgalmaznak. Nem mellékes ugyanakkor, hogy a helyiek megspórolhatják a brassói utazást, az említett termékek egy részét ugyanis jelenleg ott találják meg.

Nemes Zoltán emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy a létesítmény több százezer euróra rúgó épület- és területadóval gazdagítja a város költségvetését. Emellett egy együttműködési megállapodás nyomán – melyet január 31-én fogadott el a városi képviselő-testület – a befektető saját költségén alakítja ki az Oltmező úton a körforgalmat a központ bejáratánál, amely a szemben lévő nagyáruházakhoz való bejutást is megkönnyíti, illetve felújítják a villanyáram-szolgáltató épülete mellett húzódó utcát is – amit kiszolgálóútként használnak majd. Mindkét infrastrukturális beruházás a befejezést követően visszakerül a város közvagyonába – áll a megállapodásban.

Mint arról beszámoltunk, a fővárosi székhelyű Prime Kapital egy évvel ezelőtt jelentette be, hogy Sepsi Value Centre néven bevásárlóközpontot hoznak létre Sepsiszentgyörgyön az Oltmező úton. A létesítmény összesen hathektáros területén a Dedeman barkácsáruházlánc is üzletet nyit. Számítások szerint a beruházás nagyjából hatszáz munkahelyet teremt, és mintegy 220 ezres lakosságú vonzáskörzetet fed le. Hosszas bontási munkálatok után a múlt héten a befektető nekilátott az építkezésnek.