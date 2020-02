A Székelykeresztúri Egyesülés a futsal Román Kupa megyei szakaszából érkezett a sorozatba, amelynek első körében a másodosztályos Luceafărul Buzău csapatát ejtette ki egy laza 14–2-vel. A Gazda József edzette KSE Futsal együttese viszont csak a nyolcaddöntőben kapcsolódott be a kupaviadalba, s bár a papírforma mellettük szólt, a mieinknek nem volt könnyű kiszállásuk. A telt ház előtt megrendezett találkozót a vendégek (Farkas–Gáll, Kanyó, Gajdó, Păun/cserék: Bunduc, Gazda, Damian, Pakucs, Faragó) kezdték jobban, s Kanyó Szilárd a 6. percben bevette a keresztúriak kapuját (0–1). A válasz gyorsan érkezett, Kovács Ákos egy perc múlva kiegyenlített, majd Dézsi Csaba szerezte meg az Egyesülésnek a vezetést (2–1).

A Hargita megyei futsalbajnokság győztese sokáig nem örvendhetett a pillanatnyi előnynek, mivel a 11. percben Kanyó bombázott (2–2). A bátran játszó házigazdák pár támadás múlva Mátéfi Zsolt révén újra megzörgették a kézdivásárhelyi kapu hálóját, és ezzel a Székelykeresztúr megint vezetett (3–2). Kevéssel később mesterhármasig jutott Kanyó, és a 13. percben 3–3-as állás volt olvasható a helyi Zeyk Domokos Szakközépiskola tornatermének eredményjelző tábláján. Bő hét perc alatt a hat gólt hozó első félidő hátralévő részében kiélezett csata folyt a pályán, újabb találatra a 20. percig kellett várni, amikor is Nicolae Păun köszönt be vendéglátóik kapujába, és a háromszékiek minimális előnnyel vonultak szünetre (3–4).

A térfélcsere után mindkét kapu előtt adódott lehetőség, ám a bravúrt bravúrra halmozó hálóőrök jól tették a dolgukat, így újabb gól már nem született. Maradt a 3–4, és a KSE Futsal csapata február 24-én 18 órától a Kicsid Gábor Sportcsarnokban az FK Székelyudvarhely ellen harcolhat a Román Kupa négyes döntőjébe való jutásért.

– Nagyon örülünk a továbbjutásnak, s máris várjuk az Udvarhely elleni párharcot, igyekszünk azon is helytállni. Ami a székelykeresztúri mérkőzést illeti, elmondhatom, hogy igencsak férfias küzdelem volt, helyenként már-már durva. A második félidőben gyorsan kigyűlt az öt csapathibánk, emiatt vissza is vettünk a tempóból. Szerencse is kellett a győzelemhez, hiszen 23 másodperccel a lefújás előtt a házigazdák tízmétereshez jutottak, amit Bunduc azonban kivédett – nyilatkozta érdeklődésünkre Gazda József, a kézdivásárhelyiek edző-játékosa.

Teremlabdarúgás, Román Kupa, nyolcaddöntő: Székelykeresztúri Egyesülés–KSE Futsal 3–4 (3–4). Gólszerzők: Kovács (7.), Dézsi (10.), Mátéfi (13.), illetve Kanyó (6., 11., 13.), Păun (20.). (tibodi)