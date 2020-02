SEPSISZENTGYÖRGYÖN ma 18 órától filmvetítés az unitárius templom tanácstermében: Amit még mindig tudni akarsz a szexről, utána beszélgetés a filmről. Csütörtökön 18 órától Őszintén a házasságról – beszélgetésvezető: Pál Tünde pasztorálpszichológus és Kovács István sepsiszentgyörgyi unitárius lelkész. Beszélgetés két házaspárral a házasságukról, a házasságukat szétzilálni látszó nehéz, embert próbáló pillanataikról, valamint a boldog, a felemelő, a kapcsolatot megerősítő, új perspektívákat nyújtó tapasztalataikról. * A rendezvények ideje alatt gyermekfoglalkozást biztosítanak. * A Vártemplom új gyülekezeti termében csütörtökön 18 órától Erőszakmentes kommunikáció a házasságban címmel Roth Levente lelkipásztor tart előadást.

BARÓTON ma a Városi Művelődési Ház Bodosi Dániel Termében 18 órától Csapatjáték szerelemmel – kerekasztal-beszélgetés sokgyermekes házaspárokkal. Meghívottak: Fancsal-Dobozi Éva és Fancsal Zsolt (Bibarcfalva), Juhász-Sikó Gréta és Juhász Efraim (Bölön), Kuti-Dakó Szilvia és Kuti Attila (Barót), Sütő-Petres Emőke és Sütő István (Vargyas). Moderátor: Kondor Ágota mentálhigiénés szakember, tanár (Sepsiszentgyörgy). Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező. Csütörtökön 18 órától a római katolikus vallásteremben szentmise a családokért, és megáldják a házaspárokat. Közreműködik a Szent Adalbert plébánia kórusa.

VARGYASON csütörtökön 19 órától az unitárius imateremben: 12 dolog, amit az esküvő előtt tudhattam volna – Palkó Zalán Koppány unitárius lelkész (Felsőrákos) előadása. Házigazda: Ilkei Judit tiszteletes asszony.

Szennyezett a forrásvíz

A beszivárgások miatt szennyezett, emiatt fogyasztásra jelenleg alkalmatlan a Sepsiszentgyörgy melletti Erős-oldalban található források vize – közölte a városháza. A közegészségügyi igazgatóság szakemberei hetente végeznek laboratóriumi ellenőrzéseket, a hétfői vizsgálat a Honvéd-kút, a Csaba-forrás és az erős-oldali patak melletti forrás, valamint a sorompóval szembeni sós-kénes forrás esetébenszennyezettséget mutatott ki. Amint a víz megtisztul, jelzik a lakosságnak. A Szemerja negyedi Büdös-kút vize fogyasztható.

Színház

HAHOTA. A marosvásárhelyi társulat Megáll az ész című szilveszteri produkciója (rendező: Kovács Levente) Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház nagytermében ma, csütörtökön és pénteken 17 és 20 órától látható. * Kovásznán az előadást február 25-én, kedden 17 és 20 órától a Művelődési Központban játsszák.

UDVARTÉR TEÁTRUM. Paul Pörtner Hajmeresztő című darabját (rendező: Barabás Árpád) ma 13 órától diákoknak, 19 órától szabadelőadáson játssza a Vigadó Művelődési Ház nagytermében a kézdivásárhelyi színház. Jegyár: 15 és 20 lej.

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház a Háromszék Táncstúdióban pénteken 19 órától a Nem fogadott hívás(ok) című előadást játssza (rendező: Sebastian Marina).

Bábszínház

ARIEL. A marosvásárhelyi bábszínház ma 10 és 12 órától a kovásznai Művelődési Központban, csütörtökön 10 és 12 órától a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház nagytermében mutatja be Vándor Miska című előadását.

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi bábszínház A rest legényről című, magyar népmese alapján készült bábjátékát pénteken 17 órától és szombaton 11 órától játssza a Cimborák Bábszínház stúdió­termében. Helyet foglalni a 0755 335 400-as telefonszámon lehet Csüdöm Eszternél. Jegyek a helyszínen válthatók az elő­adás előtt egy fél órával.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma 15.30-tól Ragadozó madarak – amerikai bűnügyi akció-kalandfilm, román felirattal; 16.30-tól A Mancs őrjárat – kanadai animációs kalandfilm, románul beszélő és 17.30-tól magyarul beszélő; 18.45-től Joker – amerikai krimi-dráma, román felirattal; 20.45-től Drakulics elvtárs – magyar vígjáték, román felirattal; 21 órától Botrány – kanadai–amerikai életrajzi dráma, magyarul beszélő. Telefon: 0787 526 102, honlap: arta.cityplex.ro.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adása: 6 órától napindító gondolatok, 6.15-től zsolozsma – reggeli dicséret, 6.40-től Ébredjen a Mária Rádióval!, 9 órától imaszándékok fogadása, 9.15-től dicsőséges rózsafüzér. Honlap: mariaradio.ro.

Túlélőcsoport serdülőt nevelő szülőknek

Serdülőkorban számíthatunk a legtöbb ütközésre, konfliktusra a szülő-gyermek kapcsolatban. Miért nem beszélünk közös nyelvet azzal, akit annyira szeretünk, vagy legalábbis annyira szeretnénk szeretni? Mikor érdemes a szülőnek türelmesnek, toleránsnak lennie, és mikor kell határozottan fellépnie? Mit tehetünk, hogy gyermekünk kamaszként is a bizalmába avasson bennünket? Ezeket és ehhez hasonló kérdéseket járnak körül a tízrészes csoportfoglalkozás alkalmával a csoportvezetők: Fazakas Enikő pszichodráma -terapeuta és Lázár Andrea családterapeuta. Érdeklődni és iratkozni a 0745 185 747-es és a 0740 198 118-as telefonokon lehet. Tervezett kezdés: február 13-án 17 órától a sepsiszentgyörgyi unitárius egyház tanácstermében.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig az 1918. december 1. úti Sensiblu (telefon: 0267 310 219, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Dózsa György utcai Ambrózia II. gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Sepsiszentgyörgyön ma 9–13 óráig a Kós Károly úton a Dózsa György és a József Attila utca közötti szakaszon és a Dózsa György utcában a Kós Károly út és a Stadion utca közötti szakaszon szünetel az áramszolgáltatás.

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. ma 8–17 óráig javítási munkálatok miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Sepsiszentgyörgyön a Csíki utcában a Vojkán utca és a Grigore Bălan út közötti szakaszon (beleértve a 48-as tömbház A, B, C lépcsőházait, a Sapientia egyetemet és az Electricát), a Daczó utcában, a Grigore Bălan úton a Csíki és a Híd utca közötti szakaszon (beleértve a Kovászna megyei nyugdíjosztályt is), a Híd utcában a Grigore Bălan út és a Debren-patak közötti szakaszon (beleértve a 43, 49, 50 és 51-es tömbházakat) és a Grigore Bălan úton a 42-es tömbház A, B, C, D, E, F, G, H, I és J lépcsőházaiban (beleértve a Kovászna Megyei Építkezési Felügyelőséget, az Országos Környezetvédelmi Őrség Kovászna megyei biztosi hivatalát és a Kovászna Megyei Környezetvédelmi Ügynökséget).

ALÁÍRÁSGYŰJTÉS. A Székely Nemzeti Tanács sepsiszentgyörgyi székházában (Konsza Samu utca 21. szám) munkanapokon 9–13 óráig lehet aláírni a nemzeti régiókért EU-s polgári kezdeményezés támogatására.

JOGI SZOLGÁLAT. Balogh Klára jogtanácsos ma 13 és 15 óra között fogadja szerkesztőségünkben a jogi tanácsra szorulókat. A szolgáltatás ingyenes.

TAGDÍJFIZETÉS. A sepsiszentgyörgyi Aranyszívek Nyugdíjas Egyesület szerdánként 11–13 óráig várja tagjait tagdíjfizetésre a Kőrösi Csoma Sándor utcai székházba.

EZÜST AKADÉMIA. Kézdivásárhelyen csütörtökön 16.30-tól a Vigadó Művelődési Ház nagytermében tart előadást Erőss Mária A fájdalom „története” (eredet, lefolyás, kezelés) a mozgásszervi betegségekben címmel 50 év fölötti, regisztrált személyeknek.

FILMVETÍTÉS. A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium dísztermében csütörtökön 17 órától megtekinthetik az Antal Miklós felvételeiből szerkesztett, A Székely Mikó Kollégium egykori tanárai című filmet.

ASZTALITENISZKLUB. Sepsi­szentgyörgyön a Szemerja negyedbeli Topspinben edző irányításával hétfőtől péntekig asztaliteniszklub működik: 16–17 óráig kezdő gyermekeknek, 17–19 óráig haladó gyermekeknek, 19–22 óráig hobbijáték felnőtteknek. Szombaton és vasárnap 12–22 óráig szabad tevékenység. Érdeklődni a 0744 331 777-es telefonon lehet.

KÉZIMUNKAKÖR. Össze-kötő elnevezéssel kézimunkakör indul a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár gyermekrészlegén február 14-én, pénteken 16.30-tól. A kéthetente szervezett foglalkozásokon a kötés, horgolás, varrás mellett a résztvevők különlegesebb technikákkal is megismerkedhetnek. Az első találkozón fonalgrafika-technikával Bálint-napi üdvözletek készülnek. További részletekről érdeklődni a 0267 351 609-es telefonszámon lehet; körvezető: Nagy Ildikó Tímea könyvtáros. Várnak minden érdeklődőt, kicsiket és nagyokat, gyermekeket, szülőket és nagyszülőket.

TÚRA. A Természetjárók Baráti Társasága év eleji túráját szombaton Sepsiszentgyörgy környékén tartja. Indulás 9 órakor a szemerjai Büdös-kúttól a következő útvonalon: Büdös-kút–Honvéd-kút–Nádas töve–Mész­égető (szalonnasütés)–Nagy Lajosné pusztája–Köves-domb–Benedek-mező–Borbát-hegy–Kéni-puszta–Orotvány-tető–Büdös-kút. Távolság: 18 km. Túravezető: György Ignác.