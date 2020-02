Bővül a roncsautóprogram

Motorkerékpár vásárlását is támogatja idén az állam a roncsautóprogram keretében – jelentette be tegnap Costel Alexe környezetvédelmi miniszter. Az idei kiírás másik újdonsága, hogy a program keretében vásárolt elektromos autókat egy évig nem adhatják el tulajdonosaik.

Az ügyvivőként tevékenykedő miniszter szerint a kormány idén összesen 545 millió lejt szán a hazai gépkocsipark felújítását célzó program két változatára – a hagyományosra, illetve roncsautó pluszra). Ebből 140 millió lejt fordítanak elektromos vagy hibrid meghajtású járművek beszerzésének támogatására. A hagyományos változatra a tavalyinál nagyobb, 405 millió lejes keretet hagytak jóvá, ami lehetővé teszi 60 ezer régi jármű kivonását a forgalomból.

Az elmúlt évhez hasonlóan idén is 6500 lej, azaz körülbelül 1350 euró névértékű értékjegyeket adnak, amelyekhez további ezer lej adódik hozzá, amennyiben az igénylő olyan autót vásárol, amelynek szén-dioxid-kibocsátása nem haladja meg a 96 grammot kilométerenként. Szintén ezer lejes többlettámogatás jár abban az esetben is, ha a pályázó LPG-meghajtású autót vásárol, amely kevésbé káros a környezetre. Az idei az első év, amikor motorkerékpárt is lehet vásárolni a program keretében, ez esetben 3500 lej értékű vouchert kap a pályázó, ha lead a roncstelepre egy régi járművet.

A program plusz változatának pénzkerete 45 százalékkel nő 2019-hez képest, elérve a 140 millió lejt. A miniszter hangsúlyozta, a százszázalékosan elektromos meghajtású járművek beszerzését idén is 10 ezer euróval támogatják, ami európai viszonylatban a legnagyobb összegű segítségnek számít. A plug-in hibridautók vásárlásához körülbelül 4500 euróval járul hozzá az állam, a támogatás összege azonban nem haladhatja meg az új autó árának 50 százalékát. „Az idei költségvetés alapján 2500 román állampolgár vásárolhat magának száz százalékban elektromos autót, további 400-an pedig plug-in hibridautót” – állítja Costel Alexe. A tárcavezető ugyanakkor kiemelte, a program keretében vásárolt elektromos autókat egy évig nem adhatják el tulajdonosaik. Elmondása szerint így akarnak megbizonyosodni arról, hogy ezek az autók az országban maradnak. Elektromos meghajtású motorkerékpár vásárlására is van lehetőség. Akik ilyen járművet szeretnének beszerezni, 3000 lejes, azaz több mint 600 eurós támogatásban részesülnek. Ha leadnak egy használt autót, akár 2000 eurót is elszámolnak nekik az elektromos meghajtású motorkerékpár árából. A miniszter szerint idén is elindítanak egy programot az elektromos tömegközlekedési eszközök vásárlásának támogatására. Erre mintegy félmilliárd lejt szánnak ebben az évben – 2019-hez képest csaknem 30 millió lejjel nagyobb összeget –, amelyből körülbelül 400 elektromos autóbusz és trolibusz vásárolható. A felsoroltakon kívül 19 millió eurós költségvetést hagytak jóvá idén elektromosautó-töltőállomások felállítására a településeken, és további 20 millió eurót az országutak és autópályák mentén létesítendő töltőállomásokra.

Alexe arról is beszámolt, hogy a háztartási gépek roncs­programját ebben az évben is meghirdetik, 30 millió lejt különítettek el erre a célra, becsléseik szerint ez 100 ezer értékjegyre lesz elegendő. A program keretében idén is hűtőszekrényt és fagyasztóládát, mosógépet, mosogatógépet, légkondicionáló berendezést és televíziót lehet majd vásárolni.