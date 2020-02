Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a tamásfalvi születésű zágoni

TARCZALI IRMA

(szül. CSÁSZÁR)

76 éves korában elhunyt.

Temetése 2020. február 14-én, pénteken 14 órakor lesz a zágoni ravatalozóháztól.

Részvétfogadás csütörtökön 16–18 óráig és a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4316139

„Nem haltam meg, csak

álmodni mentem, / Nem hagytam itt senkit, csak

előrementem.”

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szerető testvér, nagybácsi, sógor, rokon és jó szomszéd, a sepsikőröspataki

MARHÁT JÓZSEF

életének 78. évében

csendesen elpihent.

Drága halottunk földi maradványait 2020. február 13-án 15 órakor helyezzük örök

nyugalomra a sepsikőrös­pataki ravatalozóháztól.

Részvétfogadás február 12-én 17 és 19 óra között, valamint a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

1593

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, anyós, rokon,

SINKA ANNA

életének 79. évében elhunyt.

Temetése 2020. február 14-én, pénteken 15 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4316131

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető férj, édesapa, nagytata, dédnagytata, testvér, keresztapa, sógor, rokon, a kilyéni születésű

KONDOR GÁBOR

életének 90., házasságának 63. évében csendesen

elhunyt.

Temetése 2020. február 15-én, szombaton 14 órától lesz a kilyéni ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes.

A gyászoló család

1594

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

HESS JOHANN

(János)

életének 87. évében elhunyt.

A temetési szertartás 2020. február 14-én, pénteken 13 órakor lesz a vártemplomi ravatalozóban.

Kérjük, koszorú helyett virágot hozzanak, mivel utolsó kívánságának megfelelően hamvasztjuk.

A gyászoló család

4316134

Részvét

Megrendülten értesültünk kollégánk és barátunk, NĂDEJDE IOAN nyugalmazott rendőr ezredes haláláról. Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Nyugodjon békében.

Ivan Nicolae nyug. ezredes,

a Kovásznai BM ANCMR elnöke

4316122

Köszönet

Köszönjük mindazoknak, akik TÖRÖK ANTAL

temetésén részt vettek, együttérzésüket fejezték ki és segítséget nyújtottak, enyhítve ezáltal a gyász nehéz pillanatait.

A gyászoló család

4316133

Megemlékezés

Soha el nem múló ­szeretettel emlékezünk

a sepsiszentgyörgyi

BERTÓK MIHÁLYRA halálának 25. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4379/b

A búcsúszó, amit nem tudtál kimondani, elmaradt, de végtelen szereteted, amíg élünk, szívünkben megmarad. Fájó szívvel emlékezünk az egerpataki id. SZABÓ ­MIHÁLYRA halálának nyolcadik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4316137

Fájó szívvel és szeretettel emlékezünk a ma tíz éve elhunyt bodoki születésű ANTAL ­ÁRPÁDRA, a drága édesapára, férjre. Emlékét örökre

szívünkbe zártuk.

172693

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága jó édesanyánkra, a zágoni SZABÓ ALBERTNÉ KORÉH ETELKÁRA, az 1984-es Los Angeles-i olimpiai aranyérmes tornászbajnok, Szabó Kati édesanyjára, aki ma tizenöt éve adta vissza lelkét Teremtőjének. Szeretete, gondoskodása, segítőkészsége, Istenbe vetett hite ezen a napon itt, a Földön megszűnt. Pihenése legyen békés,

emléke áldott.

Gyermekei

1556

Fájó szívvel emlékezünk drága szüleinkre, MÁTYÁS SÁNDORRA és nejére, IDÁRA haláluk első évfordulóján. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.

Szeretteik

4316106

Kegyelettel emlékezünk a komollói DIMÉNY ANDRÁSRA halálának huszadik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4316101

A temető kapuja szélesre van tárva, útját naponta sok-sok ember járja. Van, ki virágot, mécsest visz kezében, olyan is, ki bánatot szomorú szívében. Pár éve már ezt az utat járjuk, megnyugvást lelkünkben mégsem találunk. Sírod előtt állunk, talán te is látod. Szívünkben hordozzuk örök emléked. Fájó szívvel emlékezünk VERESS GYÖRGYRE halálának ötödik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerető családja

1595

Te voltál nekünk a biztató remény, nehéz napjainkban is az utat mutató fény. Múlik az idő, de a fájdalom nem csitul, szemünkből a könny naponta kicsordul. Tudjuk, hogy csodára hiába várunk, nyugodjál békében, szívünkből kívánjuk! Fájó szívvel és örök szeretettel emlékezünk a bölöni TANA (OPRA) GÉZÁNÉ

szül. KEREKES ERZSÉBETRE, aki ma hat hónapja távozott szerettei köréből. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Gyermekei és azok családja

4316117

Fájó szívvel emlékezünk PORTIK JÁNOSRA halálának hetedik évfordulóján.

Lánya és veje

4316119

Kegyelettel emlékezünk a hét éve elhunyt

dr. BORSAY LÁSZLÓNÉ ­LŐRINCZ ILONÁRA.

Tünde és Bence

4316121

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi MADÁR ERZSÉBETRE halálának hatodik hónapjában. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Emléke mindörökké szívünkben él.

Özvegye, Gábor

és bánatos szerettei

4316123