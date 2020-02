Az első esztendőben a nagycsoportos óvodásokat, az előkészítő és az első osztályosokat vonták be a heti rendszerességgel zajló tevékenységekbe, 2018-ban a második osztályosok, 2019 őszén a harmadikosok is bekapcsolódtak, terv szerint jövő tanévtől ők úszással folytatják a negyedikben. Lapunk érdeklődésére a programot lebonyolító Királypingvinek Sportegyesület elnöke elmondta, elsődleges céljuk a gyermekek sporthoz való szoktatása, de ezen keresztül a részt vevő óvodások és kisiskolások sok mindent megtanulnak. Kernászt Huba kiemelte: manapság sok gyermek mozgásszegény életet él, szükség van a tornaórán kívüli irányított mozgásfejlesztő foglalkozásra is, és azt tapasztalják, a gyermekek szeretik az arénás programot és sokuknál látványos fejlődés észlelhető. Szerinte az sem elhanyagolható, hogy ezáltal a gyermekek gyakorolják az önálló öltözködést, még a korcsolyacipőt is felhúzzák, a fűzéshez segítséget kapnak, de azt is úgy, hogy kivárják a sorukat. Az oktatók sokat adnak a fegyelemre, elvárják, hogy a sípszót komolyan vegyék a gyermekek, de a játék, a jó hangulat is fontos.

A foglalkozásokat előre meghatározott órarend alapján tartja hat oktató, egy alkalommal átlagosan hetvenöt gyermek vesz részt. Az óvodai nagycsoportosok, az előkészítő, első és második osztályosok számára egy alapprogramot dolgoztak ki, ami mozgás- és koordinációfejlesztést tartalmaz. Ezt labdajátékok, gyógytornaelemek és ügyességi gyakorlatok révén valósítják meg, a harmadikosok konkrét sportágakkal ismerkednek, a kosárlabdával, a jégkoronggal és a futballal.

A jégpályás foglalkozás minden korosztály programjában szerepel különböző időszakokra osztva. A program hatására egyre több a szabadidős korcsolyázó, de más sportszolgáltatások iránt is megnövekedett az érdeklődés, amit az oktatók és a finanszírozó önkormányzat annak tulajdonít, hogy a gyermekek igénylik a délutáni sporttevékenységeket is és együtt mennek a szüleikkel.