Tíz év, tizenöt miniszterelnök

Következő írásunk

Alkotmányosnak ítélték és így továbbra is érvényben marad az a sürgősségi rendelet, amellyel a – kisebbségi anyanyelvhasználatot is szabályozó – közigazgatási kódexet léptette hatályba tavaly nyáron az akkori szociáldemokrata kormány. A törvénykönyv rendelettel elfogadott változatából hiányoznak az RMDSZ által parlamenti előkészítése során az akkori kormánytöbbséggel elfogadtatott, a nyelvi jogokat bővítő rendelkezések, a rendelet egyes korábban megszerzett jogokat is eltöröl.