Focibajnokság roma gyerekeknek

A társadalmi felzárkóztató programot a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal partnerségben két éve indította a hazai szervezet uniós támogatással, és elsősorban a roma fiatalokat célozza meg – tudtuk meg Farkas Évától, A nő mint esély program koordinátorától, aki az indulásnál ennek a projektnek is vezetője volt. Mint mondta, ez a társadalmi felzárkóztatást célzó kezdeményezés párhuzamosan működik négy romániai településen, Bihardiószegen, Kisi­ratoson, Szatmárnémetiben és Sepsiszentgyörgyön, az Őrkőn, ahol állandó jelenléttel és többnyire játékos módon próbálják jó irányba alakítani a roma gyermekek viselkedését, értékrendszerét, kommunikációs készségét és általuk az egész közösség életvitelét. A fürdési és mosási lehetőségek biztosítása mellett a program részeként focicsapat és tánckar is működik az Őrkőn, melyek heti rendszerességgel tartanak edzéseket, próbákat, és amelyek az elmúlt két év alatt sok fiatalt bevonzottak.

Ennek az idei év decemberéig tartó programsorozatnak a részeként szervezték meg a hétvégi focibajnokságot az említett négy település, valamint egy Csíki negyedi és egy kőröspataki csapat részvételével, melynek részleteiről Kató Ferenc, a szeretetszolgálat munkatársa számolt be lapunknak. A bajnokság szervezője hangsúlyozta: a Vadász utcai sportteremben szombaton zajló focimeccsek valójában csak ürügyként szolgáltak arra, hogy együtt legyenek, és egymást jobban megismerjék a fiatalok, akiknek egy ilyen kiruccanás életre szóló élményt jelenthet. Éppen ezért, bár a bajnokságon természetesen a gólok alapján jutottak tovább a csapatok, amíg el nem dőlt az első három helyezett, mind a hat együttes elismerésben részesült. Volt legtechnikásabb, legkitartóbb és legígéretesebb csapat is, az őrkőiek a leghazafiasabb csapatnak járó díjat nyerték el. A bajnokságról tehát mindenki győztesként távozott, mert további motivációt kapott a focihoz, és azért is, mert három napig együtt lehetett hozzá hasonló körülmények között élő fiatalokkal. A focimeccsek és közös étkezések mellett filmnézés és egy mise is része volt a programnak, a helyi csapatok tagjai pedig részt vehettek az OSK vasárnap délutáni 100. élvonalbeli mérkőzésén.

Kató Ferenc, aki immár 13 éve önkéntesként is dolgozik a Máltai Szeretetszolgálatnál, végezetül elmondta, több szempontból is rendkívül fontos a sport az őrkői fiatalok számára: rendszert visz az életükbe, a szabályok betartására tanítja őket, és az edzések utáni tusolás által higiéniára neveli.