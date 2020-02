Gazdafórum Bodokon

Jelen voltak a megye fő agrárintézményeinek képviselői, részt vett Iulian-Constantin Todor prefektus és Cosmin Boricean alprefektus is, számukra ez volt az első nyilvános megjelenés a gazdatársadalom előtt, mindketten támogatásukról biztosították a jelenlévőket, az alprefektus magyarul szólt a jelenlévőkhöz.

Fodor István polgármester köszöntőbeszédében a pályázati lehetőségek kihasználására helyezte a hangsúlyt. Akinek valamilyen okból nem volt eredményes a Pro Economica Alapítványhoz benyújtott pályázata, ne csüggedjen, próbálkozzon továbbra is – hangoztatta.

Jákó Tibor, a szervező egyesület megbízott vezetője a tavaly elhunyt Ötvös Mózes elnök emléke előtti tisztelgésre szólította a jelenlévőket. Beszédében elmondta, mindent megtesznek a gazdák érdekében, de szükség van a termelők együttműködésére is. Kiemelten szólt a tejhasznú szarvasmarhák hivatalos teljesítmény-ellenőrzéséről. Be kell tartani a szerződésben foglaltakat, fontos, hogy az ellenőrök munkáját ne akadályozzák a tenyésztők – emelte ki. Beszámolt az egyesület új befektetéséről is. A sepsiszentgyörgyi Csíki negyedben vásároltak ingatlant, ide fog költözni a szervezet irodája – mondta.

Könczei Csaba, a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője a szövetkezés előnyeiről és egyes hátrányairól szólt. A mezőgazdasági termelők fennmaradásának, előrelépésének lehetőségét a szövetkezés jelentheti. Számos előnye van, kezdve a kedvezményes beszerzési lehetőségektől az értékesítési, érdekvédelmi előnyökig. A már működő szövetkezetek esetében voltak gondok a számvitellel, a jövedelem leosztásával, de ezek mára megoldódtak – hangoztatta. Az unióban tapasztalt jó példákról is beszámolt, a Dél-Tirolban jól működő szövetkezeti mozgalmat mutatta be a jelenlévőknek.

Sikó-Barabási Sándor megyei főállatorvos az afrikai sertéspestis és a madárinfluenza veszélyére figyelmeztette a gazdákat. A tavasz közeledtével sokan vásárolnak csirkét, malacot, de senki ne vegyen állatot ellenőrizetlen, ismeretlen helyről, főként ne kupecektől – emelte ki.

A Székely Gazdaszervezetek Egyesülete által működtetett falugazdász hálózat szolgáltatásairól is szó esett. Többek között pályázati tanácsadást, talajelemzést, farm­látogatásokat, kiállításokon való részvételt, gyümölcsösök gondozásával kapcsolatos szolgáltatásokat kaphatnak az érdeklődők a falugazdászoktól – tudhatták meg a jelenlévők.

Farkas Sándor, a megyei egyesület alelnöke javaslatára a jelenlévők egyöntetű szavazatával Jákó Tibort nevesítették a szervezet alelnöki tisztségére – ő fogja a továbbiakban is képviselni az alsó-háromszéki és Olt menti gazdák érdekeit az egyesületben. A bodoki gyűlés közös ebéddel zárult, ez jó alkalom volt a tapasztalatok megosztására, baráti beszélgetésekre is.

A közeljövőben Barót, Kézdivásárhely és Kovászna vonzáskörzetében tartanak majd gazdafórumokat.