Elhunyt Wichmann Tamás

Wichmann Tamás 1948. február 4-én született Budapesten. Hat­éves volt, amikor elütötte egy rendőrautó, a súlyos baleset után napokig kómában feküdt, egy évig járógépet kellett használnia. Felépülése után sportolni kezdett, először ökölvívó edzésekre járt, de a szakosztály megszűnése után a kenut választotta.

1966-ban Berlinben már második lett a felnőtt világbajnokságon C–1 1000 méteren. Első Európa-bajnokságát 1967-ben Duisburgban nyerte Petrikovics Gyula oldalán C–2 1000 méteren, a másodikat és a harmadikat 1969-ben Moszkvában kenu egyesben 1000 és 10 000 méteren. 1970-től állandó résztvevője volt a világbajnokságoknak, első győzelmét is ebben az évben aratta Koppenhágában 10 000 méteren. 1971-ben két vb-aranyat nyert, egyesben 10 000, párosban 1000 méteren. 1974-ben, Mexikóvárosban újból 10 000 méteren diadalmaskodott, ezt megismételte 1977-ben Szófiában is. 1979-ben rövid és hosszú távon is győzelmet aratott. 1981-ben Nottinghamben, 1982-ben Belgrádban egyaránt kenu egyesben 10 000 méteren nyert, ezzel világbajnoki elsőségeinek számát kilencre növelte.

Az ötkarikás diadal nem jött össze neki, pedig négy olimpián is szerepelt. 1968-ban Mexikóvárosban kettesben 1000 méteren ezüstérmet szerzett, 1972-ben Münchenben egyesben 1000 méteren lett második, 1976-ban Montrealban ugyanezen a távon bronzérmet nyert.

Határtalan kitartása, akaratereje, szorgalma és lelkesedése a magyar és a nemzetközi sportélet egyik legkiemelkedőbb egyéniségévé tette, a hetvenes években Magyarország egyik legnépszerűbb sportembere volt. Kilencszeres világbajnok, ötszörös világbajnoki ezüst- és ötszörös világbajnoki bronzérmes, háromszoros Európa-bajnok. Minden idők legtöbb magyar bajnokságát ő nyerte a kenusok között: összesen 37 alkalommal állhatott a dobogó legfelső fokára.

Sportpályafutását 1983-ban az MTK-VM színeiben fejezte be. Visszavonulása után az MTK örökös tiszteletbeli tagjává választotta, aranygyűrűvel tüntette ki. 1979-ben az év sportolójának választották. 2008-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével, 2010-ben MOB-díjjal, 2013-ban Pro Urbe Erzsébetváros-díjjal, 2017-ben Prima Díjjal tüntették ki.

Mielőtt versenyző lett, szakácsnak tanult. 1987-ben megnyitotta Budapest első „alternatív” kocsmáját. A kocsma eredetileg Szent Jupát, a kenusok „védőszentjének” nevét viselte, viszont később már csak Wichmann-kocsma volt a neve. A létesítmény 2018-ban, több mint három évtized után zárt be.