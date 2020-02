Vargyason Imets Lajos az RMDSZ polgármesterjelöltje

Erdővidéken Vargyas község az első, ahol a szövetség megnevezi polgármesterjelöltjét, talán nem véletlenül, hiszen ez az egyetlen település, ahol négy évvel ezelőtt az RMDSZ jelöltje elveszítette a helyhatósági választásokat az MPP és az EMNP által támogatott független jelölttel szemben.

A szövetség szerint Imets Lajos az, aki – csapatával a háta mögött – képes lesz visszaadni a vargyasiak reményét a politikai csatározások helyett.

Váncza Tibor, az RMDSZ erdővidéki elnöke érdeklődésünkre elmondta, nagyon elégedett és egyben bizakodó is, jól ismeri a jelenlegi polgármesterjelöltet, és biztos abban, hogy Imets Lajos képes lesz megbirkózni az előtte álló feladatokkal. A széki elnök az összefogás fontosságát emelte ki, erre most nagy szükség van, hiszen Vargyason az állandó politikai csatározások miatt a reménytelenség, a csalódottság, a kiábrándultság lett úrrá, és ezen változtatni kell. „A faluban mostanság hatalmas a csalódottság, hiszen a négy évvel ezelőtt beígért kultúrfaluból semmi sem lett, a gyeplőt elengedték, és a lovak nagyon elszaladtak. Szembe kell nézni azzal, hogy az ott élők sokkal többet reméltek a mostani polgármestertől és a mögötte álló csapattól. Vargyason a legnagyobb probléma továbbra is a közbiztonság és a mezei garázdaság, a tilosban való legeltetés. Ezekre a gondokra megoldást ígértek azok, akik négy éve bizalmat kaptak a választóktól, de a problémák orvosolása helyett minden maradt a régiben, sőt, még rosszabb lett. A sehová sem vezető politikai csatározások helyett a falut kell nézni, hogy az ott élő és dolgozni, megmaradni akaró emberek érdekei érvényesüljenek. Változásról, nagy tervekről könnyű beszélni, ám ahhoz, hogy meg is valósítsunk dolgokat, vízió, stratégia, akarat, áldozatos munka és összetartó csapat kell” – összegzett Váncza Tibor.

Tamás Sándor, az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének elnöke a vargyasi választmányi gyűléssel kapcsolatos sajtóközleményében kiemelte: „Minden jó ügy mellett kiálltunk, minden megyebeli polgármester elképzelését támogattuk politikai színezettől függetlenül. Sajnos, az elmúlt ciklusban Vargyasról semmilyen életképes elképzelés, kérés vagy igény nem érkezett, és ez látszik is a községen. Megállt az élet, megállt a fejlődés a településen, ezen akarunk változtatni. Tudjuk, hogy a helyiek nagyobb közbiztonságot akarnak, és ezért az összefogást támogatják. Imets Lajos alpolgármesterként már bizonyított, meggyőződésem, hogy jó vezetője lesz a településnek, közösen a fejlődés útjára tudjuk vinni Vargyast.”

Megkerestük Imets Lajost is, aki korábban EMNP-s színekben töltött be alpolgármesteri tisztséget Vargyason, kíváncsiak voltunk arra, hogy miként látja települése helyzetét. „Négy évvel ezelőtt is indultam a helyhatósági választásokon, ahol, ha egy kevéssel is, de alulmaradtam a másik jelölttel szemben. Visszatekintve arra az időkre, nem is csoda, hogy nem nyertem, hiszen azt a kampányt mindössze négy-öt ember segítségével szerveztük. Hiányzott a csapat, a lelkesedés, a munka és a kitartás. Tudni kell ugyanis, hogy közel két évtizede belső harcok folytak a helyi RMDSZ-frakción belül, ezért tudtak az ellenzéki erők éket verni az emberek közé, bomlasztani és rombolni. Most megvan a csapat, és közösen szeretnénk dönteni a következő lépeseinkről, hogy végre összhang legyen. Valós esélyt látok rá, hogy Vargyas községet a fejlődés útjára tereljük, másként nem is indulnék RMDSZ-es színekben polgármesterjelöltnek. Megvan hozzá az akarat, a kitartás és a munkaszellem, szerencsénkre partnereket találtunk ehhez erdővidéki és megyei szinten egyaránt. Elsősorban a közhangulatot szeretném javítani a községben, azt szeretném elérni, hogy a polgármesteri hivatalban a közbeszéd ne a csatározásról szóljon. Vargyas lakossága összefogásra predesztinált, ez a mostani helyzet senkinek sem jó, sem a közembernek, sem pedig a három magyar párt vezetőinek. Mindenki, aki politizált, szép lassan oda jutott, hogy ellenséget, haragost szerzett falustársai közül. Ha Vargyas község polgármestere leszek, elsődleges célom lesz, hogy a politikát kitiltom a hivatalból és a tanácsüléseinkről is. Aki ezt nem fogadja el, azt meg fogom kérni, hogy jelentkezzen például országos politizálásra, mert lényegében ott kell politizálni, nekünk helyben olyan döntéseket kell hoznunk, amelyek a vargyasi emberek érdekeit szolgálják. Minden jóhiszemű embert várunk a csapatunkba, aki Vargyas fejlődéséért, fel­emelkedéséért és az egykori pompájában tündöklő községünkért szeretne dolgozni” – beszélt terveiről Imets Lajos.

Megvan tehát az RMDSZ jelöltje Vargyason, és információk szerint nem lesz választási együttműködés a másik két magyar politikai párttal, az EMNP-vel és az MPP-vel. Ezt Váncza Tibor széki elnök is megerősítette, aki elmondta: eddig semmilyen hivatalos egyeztetés nem volt Vargyas községben az RMDSZ és az EMNP–MPP között, és ez érvényes egész Erdővidékre is, mindenütt saját jelöltjük lesz. Az RMDSZ nyitott mindenki felé, és a tanácsosi listáikra szívesen várnak minden értékes embert – mondta.

Hasonló álláspontot képvisel Dimény László, az EMNP erdővidéki területi elnöke is, aki leszögezte: „Nekünk van egy erős szövetségük az MPP-vel, nem indítunk közös jelöltet az RMDSZ-szel. Azon dolgozunk, hogy Erdővidéken mindenütt legyen polgármesterjelöltünk és összeállítsuk a tanácsosi listát. Február 22-e után lesz hivatalos nevesítés is, akkor már tudni fogjuk, hogy kik lesznek az EMNP–MPP potenciális jelöltjei” – mondta.

Albert Egon