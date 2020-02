A MAGYARGYALÁZÁST IS VIZSGÁLJÁK. Hosszas, szerteágazó folyamatnak ígérkezik a Gyergyóditróban dolgozó két Srí Lanka-i vendégmunkás körül kirobbant botrány rendőrségi és ügyészségi vizsgálata.

A Hargita megyei rendőrség sajtószóvivője, Gheorghe Filip elmondta: az ügyészséggel együtt próbálják feltérképezni, kik voltak azok a hangadók, akik az egyszerű véleménynyilvánításon túl xenofób és rasszista módon uszítottak a Srí Lankából Gyergyóditróba érkezett vendégmunkások vagy az erdélyi magyarok ellen. Mint kifejtette, a nyomozó hatóságnak nem jelent különösebb gondot megtalálni és előállítani az álnév mögé bújó személyeket, abban az esetben sem, ha a Facebook-csoport időközben eltűnt a közösségi oldalról. „Egyetlen betörő sem hagy névjegykártyát, esetenként még ujjlenyomatot sem, mégis, a legtöbbször sikerül megtalálnunk” – fogalmazott Filip. (Krónika)

NEM MUTATTAK KI KORONAVÍRUST annál a 25 éves fiatalembernél, akit a temesvári Victor Babeş Járványkórház speciális osztályára utaltak be, miután koronavírusos betegeket gondozott Németországban. Virgil Musta, a kórház szóvivője közölte: az analízisek során nem találtak koronavírust a fiatal férfitól vett biológiai mintákban. A férfi február 7-én jött haza Romániába, Resicabányán meglátogatta szüleit, aztán Szörényordasra is elutazott, hogy találkozzon nővérével és sógorával. Kedden enyhe megfázásos tünetek jelentkeztek nála, ezt követően beutalták a kórház különleges eseteket ellátó osztályára, biológiai mintát vettek tőle, amelyet elküldtek Bukarestbe a Közegészségügyi Igazgatóság laboratóriumába. A koronavírus-gyanú nem igazolódott be. (Agerpres)

HALLÁLLAL FENYEGETTE AZ ÁLLAMFŐT. Egy férfi, akit 2016-ban szabadságvesztésre ítéltek gyilkosság miatt, két ízben is kérte azóta börtönbüntetése megszakítását, egyszer pedig a feltételes szabadlábra helyezését. Az illetékes bíróság mindhárom kérést elutasította. Ezt követően, 2017 decemberében Klaus Iohannis államfőhöz fordult kegyelmi kérvénnyel, ám az államfő is elutasította a kérését. Az 59 éves férfi ekkor újabb levelet küldött az államfői hivatalnak, amelyben a torka elvágásával fenyegette meg az államfőt, ám levelét egy másik elítélt nevében írta alá. Miután kiderült, hogy ki a valódi szerző, a nagyenyedi törvényszék szerdán még egy évvel megtoldotta az eredetileg rá kirótt tizenöt éves szabadságvesztést hivatalos személy elleni fenyegetés miatt. (Főtér)