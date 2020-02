A múlt év végén a város büdzséjében elköltetlenül maradt 3 757 916 lej, ami az átcsoportosítás után az idei költségvetés részévé vált. A tervezett kiadások idén 56 204 950 lejt tesznek ki. A városvezető a fontosabb tételek közt megemlítette a fenntartási költségeket, amelyek 6 873 000 lejt jelentenek. A lakosság-nyilvántartó iroda működtetésére 748 000 lejt fordítanak, banki kamatok törlesztésére 200 000, közbiztonságra 1 049 000, tan­ügyi intézményekre 8 732 000, egészségügyre 6 496 000, művelődésre, sportra és vallásra, illetve kertészetre 9 522 000 lejt, szociális kiadásokra 3 770 000 lejt, fejlesztésre 5 407 000 lejt, környezetvédelemre 3 062 000, legelők és erdők fenntartására 617 000, utak karbantartására 9 674 000, turizmusra 51 500 lejt irányoztak elő.

Bokor Tibor a jelentősebb idei beruházásokról is szólt. Növelni szeretnék a térfigyelő kamerák számát, erre 30 000 lejt fordítanak, 40 000 lejt szánnak gépkocsi beszerzésére a helyi rendőrségnek, a virágház befejezésére 30 000 lejt, a Sinkovits Stadion lelátójának további lefödésére 250 000 lejt különítettek el. A fedett uszodáról sem feledkeztek meg – hangsúlyozta a polgármester –, a kijavított tervek a fejlesztési ügynökségnél vannak, a beruházás előkészítésére 50 000 lejt szándékoznak elkölteni idén. A Vigadó tűzbiztonságára 160 000, a zöldségpiac korszerűsítésére 850 000 lejt kívánnak fordítani. A nyujtódi és kézdioroszfalvi gázvezetékre 50–50 ezer lejt irányoztak elő. A fiatal házasoknak építendő lakások iratcsomójának összeállítására 180 000 lejt fordítanak, és remélhetőleg idén el is kezdődnek az építkezési munkálatok a Penny Market szomszédságában levő területen. Ide egy tizenöt lakrészes tömbházat szeretnének felépíteni állami támogatással. A víz- és csatornahálózat bővítésére 1,5 millió lejt szánnak, a Molnár Józsiás utca korszerűsítésének lezárására és a vízvezeték cseréjére együttesen hárommillió lejt különítenek el. Az Achim András és a Benedek Elek utca korszerűsítésére 700 000 lejt fordítanak, a közbeszerzés folyamatban van.

Az elöljáró szólt az intelligens jelzőlámpákról is. Elmondása szerint a Dózsa György és a Molnár Józsiás, illetve a Torjai és az Ady Endre utca kereszteződésénél elkészültek a munkálatokkal, a lámpák üzemképesek, de hetek óta egy aláírásra várnak a megyei rendőrség részéről – amíg nincs jóváhagyás, nem lehet elindítani a lámpákat.

Felmerült, hogy szükséges lenne egy mintegy hat kilométeres kerülőút megépítése, hiszen a városon naponta mintegy 15 000 jármű halad át, ami jelentős környezetszennyezéssel is jár. A munkálatot a megyei tanács saját forrásaiból vagy európai uniós pénzekből kivitelezné. Európai uniós forrásokból újítják fel a Csipkerózsika Napközit, a Turóczi Mózes-iskolát, a nyujtódi Jakabos Ödön-iskolát és a bölcsődét. A kórház sebészeti osztályának felújítására 1 685 000, a járóbeteg-gondozó bővítésére pedig 3 275 000 lejt fordítanak. Bokor Tibor azt is elmondta, hogy a közeljövőben negyedszer hirdetik meg az udvarterek korszerűsítési munkálatait, mert eddig nem jelentkezett kivitelező cég. Abban reménykednek, hogy ha most megemelik a munkálatok árát, több pénzért talán végre akad egy kivitelező cég.