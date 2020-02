A ház sötét, az ajtó zárva. A seriff dörömböl az ajtón. Semmi. Újra dörömböl olyan erősen, hogy odabent képek zuhannak le a falról.

Végül az ember ajtót nyit, és így szól:

– Isten szerelmére, ne csapjanak ekkora lármát, nagyon beteg a kicsink!

– Azért jöttünk, mert elloptál ettől az embertől egy malacot – szólt a seriff.

– Semmiféle malacot nem loptam, nincs is malacom – feleli az ember –, és ne is beszéljenek nekem itt semmiféle malacról, míg a kisbabánkat elviszi a himlő.

Amikor a panaszos a himlő szót meghallotta, azonnal kereket oldott, mert félt, hogy el találja kapni.

– Engem nem ijesztesz meg a himlővel – mondta a seriff –, mert először is volt már himlőm, másodszor pedig az a kötelességem, hogy földerítsem a tényállást.

A seriff átkutatta az egész házat, az udvart, de a malacot nem találta.

Amikor végzett, így szólt:

– Hadd lássam csak a kisbabát, vajon valóban himlője van-e?

– Szimatolhat a malac után, amennyit csak akar – felelte az ember, és védelmezőleg a bölcsőben fekvő kisbaba elé állt –, de ezt a beteg ártatlanságot zaklatni nincs semmi joga. Föl ne hajtsa a bölcsőtakarót, mert az éjszakai levegő azonnal megölné a kicsit. A seriff törődjön az útonállókkal, ne kergesse halálba ártatlan polgárok gyerekeit.

A zajra, úgy látszik, felriadt a kicsi, mert neszezés, majd sírás hallatszott a takaró alól. Így valahogy:

– Uiii! Uiii!

A seriff hirtelen a bölcsőhöz ugrott, lerántotta a takarót, és lám, ott feküdt a malac a bölcsőben!

Nem, nem, nem volt az kisbaba egyáltalán! De mikor a seriff visszafordult, hogy az embert letartóztassa, az már nem volt sehol. Kisurrant az ajtón, nyakába szedte a lábát, és rohant, rohant lélekszakadva a sötét éjszakában.

A seriff ezután visszavitte a malacot jogos tulajdonosának.

Ezzel vége a mesének.