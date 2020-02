Részvét

Megrendülten értesültünk HESS JOHANN

elhunytáról.

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak.

A sepsiszentgyörgyi Német Demokrata Fórum tagjai

4316182

Megemlékezés

Még fáj, s ez örökre így marad, de te mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. Nélküled jön el a tél és tavasz, bármilyen szép is lesz, nem lesz ugyanaz. Fájó szívvel

emlékezünk a lisznyói

SZÁFTA ZOLTÁNRA halálának 9. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

1598

Megállunk sírodnál csendesen. Tudjuk, hogy odalenn már nem fáj semmi sem. Könnycsepp gördül arcunkon, mert hiányzol nagyon. Nyugodj csendesen, legyen békés álmod, találj odafenn örök boldogságot. Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi MIRONESCU ROZÁLIÁRA (szül. VARGA) halálának hatodik hónapjában. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Sógornője, Vilmika,

két keresztfia, azok családja, valamint Tünde

4316104

Örök hiányát érezve, jóságát, szeretetét szívünkbe zárva emlékezünk életünk legszomorúbb napjára. Négy éve eltávoztál tőlünk. Emléked örökké jelen van a mi szívünkben, MARGÓCÁNK.

Nyugodj békében.

Szeretteid

4316144

Kegyelettel emlékezünk a kézdialmási születésű

sepsiszentgyörgyi

BARTHÓ ALBERTRE halálának második évfordulóján. ­Özvegye és a Baló család

4316178

Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok, hiszen napként az égen nektek ragyogok! Ha szép idő van, és szép az ég, jusson eszetekbe a sok szép emlék. Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok, hiszen a szívetekben jó helyen vagyok. Fájó szívvel emlékezünk a bölöni születésű nagyajtai BIHARI (BEDŐ) ­ILONÁRA, aki ma öt éve ­távozott szerettei közül.

Szerettei

4316188

Búcsúztam volna, de erőm nem engedett, csak szívem súgta halkan: Isten veletek. Fájó szívvel emlékezünk a drága jó édesanyára, a csíkszentmártoni születésű sepsiszentgyörgyi

ANTAL PIROSKÁRA halálának negyedik évfordulóján.

Családja

4316187

Ma egy éve, hogy eltávozott szerettei köréből a mikóújfalusi TÁLA ANTAL, akinek emlékét örökké őrizzük.

A gyászoló család

4316181

Egy pillanat volt, és megállt a szíve, melyben nem volt más, csak szeretet. A búcsúzás elmaradt, de emléke örökre megmarad. Fájó szívvel emlékezünk KARDA VERONIKÁRA, aki hat hete hagyott itt minket.

Szerettei

4316184

Még fáj, s talán örökre így is marad, de mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. Hozzád már csak a temetőbe mehetünk, virágot csak a sírodra vihetünk, de abban reménykedünk, hogy jó helyre mentél, mert te a jónál is jobbat érdemeltél. Kegyelettel és soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a kőröspataki KISS ÁGOTA ÉVÁRA halálának hatodik évfordulóján.

Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4316149