A megyeszékhelyi Sepsi-SIC idén is hazai környezetben védheti meg Román Kupa-beli címét, ám most a kihívói között ott van a Farkas Alpár edzette Kézdivásárhelyi SE is. A két háromszéki együttes mellett az Aradi FCC és az Agronómia Bukarest is érdekelt a hétvégi négyes döntőben, s az előbbi csapat számít a zöld-fehérek legnagyobb riválisának. Mint ismeretes, a női kosárlabda-kupasorozat döntőjét immár ötödik alkalommal szervezik meg Sepsiszentgyörgyön: 2015-ben és 2017-ben a Szabó Kati Sportcsarnok adott otthont az F4-nek, 2018-ban és 2019-ben a Sepsi Aréna volt a viadal utolsó szakaszának a helyszíne.

Az idei torna első elődöntőjét 16.30 órától a kétszeres kupagyőztes Aradi FCC és az F4-újonc Kézdivásárhelyi SE játssza. Jelen szezonban a csapatok kétszer találkoztak egymással, hiszen mindkettő a bajnokság alapszakaszának Nyugati csoportjában küzdött a pontokért. A céhes városbeliek szempontjából ezek a találkozók kudarccal zárultak: a Kicsid Gábor Sportcsarnokban a kék-fehérek 55–77-re kaptak ki, míg az aradi visszavágót 86–44-re veszítették el. A KSE a Román Kupa 1. fordulójában összesítésben 116–115-tel (58–61 és 58–54) lépett túl a Konstancai Phoenix csapatán, majd a negyeddöntőbben kettős sikerrel (57–54 és 74–66) búcsúztatta a Kolozsvári U-t. Az Aradi FCC a küzdelemsorozat nyitókörében 131–97 arányban (53–60 és 78–37) verte a Târgoviștét, majd oda-vissza győzött (66–60 és 78–60) a Brassói Olimpiával szemben.

A Sepsi-SIC a szombati játéknap második, 19 órakor kezdődő elődöntőjében lép parkettre, ellenfele pedig az Anca Șipoș távozásával igencsak meggyengült Agronómia Bukarest lesz. A bajnokság Keleti csoportjában már megismerkedhettek egymással az alakulatok, mindkét összecsapásuk sima háromszéki sikerrel zárult (86–47 és 82–54). Címvédőként a zöld-fehérek csak a negyeddöntőben kapcsolódtak be az idei kupasorozatba, és a Szatmárnémeti VSK elleni kettős diadal (71–67 és 90–63) után jutottak a legjobb négy közé. Az Agronómia előbb a Marosvásárhelyi Sirius (60–45 és 49–56), majd az Alexandria (35–47 és 70–45) csapatát ejtette ki a kupából.

A program: * ma 16.30 órától Aradi FCC–Kézdivásárhelyi SE, 19 órától Agronómia Bukarest–Sepsi–SIC * vasárnap 19.30 órától döntő (a mérkőzéseket a FRB TV élőben közvetíti).

A Román Kupa négyes döntőjére csak a mérkőzések előtt és a Sepsi Arénában lehet jegyeket vásárolni. A mai elődöntőkre 20, a vasárnapi döntőre 15 lejbe kerül a belépő, a kétnapos jegy ára 30 lej (18 év alattiaknak a belépés ingyenes). A szurkolók autóbuszokkal is kijuthatnak a négyes döntő mérkőzéseire: ma 16 és 18 órakor, valamint 18.30-kor, vasárnap pedig 18.30-kor és 19 órakor indulnak járatok a Gólya utcai végállomástól.

Az elmúlt tizenkét esztendő Román Kupa-győztesei: 2008 – Mikes Kelemen ISK; 2009 – Târgoviște; 2010 – Târgoviște (3. Mikes Kelemen ISK); 2011 – Aradi FCC (3. Mikes Kelemen ISK); 2012 – Târgoviște (3. Aradi FCC); 2013 – Târgoviște (3. Aradi FCC); 2014 – Aradi FCC (2. Sepsi-SIC); 2015 – Sepsi-SIC (3. Aradi FCC); 2016 – Sepsi-SIC; 2017 – Târgoviște; 2018 – Sepsi-SIC; 2019 – Sepsi-SIC.