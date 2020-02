A bírói testület azzal indokolta döntését, hogy a vádban szereplő bűncselekmény nem létezik. Elutasították a Teodosie ellen indított polgári keresetet is, de felmentették a büntetővádi dosszié összes többi vádlottját is. Az egyházi méltóságot azzal vádolta meg 2017 februárjában az ügyészség, hogy rosszhiszeműen hamis vagy nem a teljes valóságot tükröző dokumentumokat használt fel annak érdekében, hogy illetéktelenül európai pénzalapokhoz jusson. A vádhatóság szerint 2010 és 2016 között Teodosie érsek és megbízottjai hamis nyilatkozatokat nyújtottak be a mezőgazdasági kifizetési ügynökséghez, hogy uniós támogatásban részesüljenek. Ezek nyomán közel 1,4 millió lej összegű területalapú támogatáshoz jutottak jogtalanul egy olyan nyilatkozat alapján, amelyben az állt, hogy bizonyos mezőgazdasági területeken borszőlőt termesztenek, holott azokon a parcellákon 2010 óta megszűnt a szőlőtermesztés.

A vádhatóság szerint a benyújtott nyilatkozatokban egy másik hamis állítás is megjelenik, nevezetesen, hogy tiszteletben tartották a jó mezőgazdasági gyakorlatra és környezettudatos gazdálkodásra vonatkozó szabályokat, beleértve a nemkívánatos növényzet megtelepülésének elkerülését, miközben a jelzett parcellák parlagon hevertek, és gaz borította azokat. Az ügyészek szerint ilyen körülmények között jogtalanul jutottak hozzá az említett támogatáshoz.