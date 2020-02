Ezzel, valamint a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel kötött kutatási együttműködéssel nagy előrelépést tettek, hogy a kórház elérje a kettes kategóriájú intézményeknek járó besorolást. Konrád Judit kórházmenedzser szerint a rezidensképzésre vonatkozó megújult jogszabályok értelmében az egyetemi központok mellett az arra alkalmasnak ítélt megyei kórházakban is lehetőség van a rezidensek képzésére. A csíkszeredai kórházban a minisztérium 19 szakot határozott meg, amelyekben képezhetik magukat a fiatal szakemberek. Konrád Judit arra is kitért, hogy a rezidensképzés jóváhagyásával oktatókórházzá válik a csíkszeredai intézmény, és amint ehhez a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel kötött kutatási együttműködés eredményei is hozzátevődnek, klinikai kórházzá válik majd. (Székelyhon)

KORRUPCIÓÉRT IS FELELNIE KELL? Vesztegetés elfogadása miatt huszonnégy órára őrizetbe vette csütörtökön a korrupcióellenes ügyészség Mircea Beurant, a Floreasca Kórház sebészeti osztályának volt vezetőjét, miután kihallgatták, illetve reggel házkutatást végeztek lakásán, valamint az egészségügyi intézetben. A bukaresti törvényszék tegnap elutasította a hatóság kérését, hogy az orvos vizsgálati fogságba kerüljön, és úgy döntött, hogy háziőrizetbe helyezi a sebészt. A vádhatóság korábbi közleménye szerint a 2018-as év folyamán elkövetett korrupciós tettek gyanúja miatt indítottak kivizsgálást az ügyben. A nyomozók szerint Mir­cea Beuran 2018 decemberében 10 ezer eurót kapott egy orvostól azért, hogy egyetemi asszisztensi állás meghirdetését indítványozza a Carol Davila Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetemen, amelynek professzora volt, illetve a szenátus elnöke is. Az összegért cserébe Beuran megígérte, hogy az állásra kiírt versenyvizsgát az illető orvos fogja megnyerni, aki Beurant végül feljelentette az ügyészségen. A beígért állást a mai napig nem hirdették meg. Beurant idén januárban menesztették a kórház sebészeti részlegének osztályvezető orvosi tisztségéből, miután egy páciens égési sérüléseket szenvedett a műtőasztalon, majd meghalt. (Agerpres)

TÖBB, MINT NAGYLELKŰ GESZTUS. Sokan álmodoztak már arról, hogy anélkül is megkapják a fizetésüket, hogy el kellene végezniük a munkaköri leírásukban rögzített feladatokat. Mostantól viszont van egy olyan szektor, ahol hivatalosan, ráadásul közpénzből megy a jól megfizetett semmittevés. Ez pedig nem más, mint a fegyvergyártó ipar. A kormány elfogadott egy olyan rendeletet, amelynek értelmében 54 millió lejt különítettek el a hadiiparban dolgozó 1081 alkalmazott számára azon időszakokra, amikor éppen semmi dolguk sincs, mert a fegyvergyárak nem kaptak megrendelést. Virgil Popescu gazdasági miniszter szerint céljuk az, hogy elegendő megrendelést szerezzenek az iparág számára, mert az mégsem normális, hogy így kelljen megtartani az alkalmazottakat. Ezért többek között át akarják szervezni a Romarm fegyvergyártó holdingot, hogy hatékonyabbá tegyék a működését. (Főtér)