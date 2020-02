Elmaradt a titokban remélt háromszéki finálé, miután a Kézdivásárhelyi SE csupán egy félidőn át tudott csak lépést tartani a rutinosabb Aradi FCC csapatával, és végül 76–59 arányban kikapott a női kosár Román Kupa sepsiszentgyörgyi négyes döntőjének első szombati összecsapásán. A papírforma szerint a címvédő Sepsi-SIC együttese bejutott a sorozat fináléjába, miután szombat este játszi könnyedséggel 109–41-re verte az Agronómia Bukarest alakulatát. A zöld-fehérek zsinórban harmadszor jutottak be a kupa döntőjébe, amit most ötödször nyerhetnek meg. Az Aradi FCC–Sepsi-SIC párharcot vasárnap 19.30 órától rendezik meg a Sepsi Arénában.

Bátran játszott, de kikapott a KSE

Az első Román Kupa négyes döntőjét játszó Kézdivásárhelyi SE csapat nem kezdte megilletődötten az Aradi FCC elleni meccsét, még annak ellenére sem, hogy Adrienne Webb triplája adta meg a párharc alaphangját. A Maros-parti játékos brillírozott az első percekben, de miután a céhes város csapatának edzője, Farkas Alpár időt kért, lányainak sikerült felzárkózniuk (12–9). A folytatásban is tartották magukat a felső-háromszékiek, s ötpontos hátránnyal zárták az első negyedet (23–18). Kaila Mobleyék a második negyedben is ott loholtak az aradiak nyakában, akik egy adott pillanatban hiába vezettek 14 ponttal, a kék-fehér mezes kosarasaink keményen küzdöttek, és 45–39-es eredménynél vonultak szünetre a csapatok.

A térfélcsere után azonban minden megváltozott, hiszen a rövid kispaddal rendelkező kézdivásárhelyiek már nem tudtak lépést tartani ellenfeleikkel, akik támadásról támadásra növelték előnyüket (68–47). A zárószakasz Mobley egyéni produkciójáról szólt, aki remek napot kifogva egymaga vitte a hátán a háromszéki csapatot. A találkozó utolsó két percében a KSE-nél pályára léptek az együttes ifjúsági játékosai is, akik a sepsiszentgyörgyi közönség tapsvihara közepette fejezték be a meccset (76–59). A vereség ellenére is dicséret illeti a Kézdivásárhelyi SE csapatát, amelynek játékosai küzdeni akarásból és kitartásból jelesre vizsgáztak, s bebizonyították, hogy kemény munkával túl lehet szárnyalni még az anyagi korlátokat is. Szép volt, lányok!

A mezőny és a KSE legeredményesebb kosarasa Mobley lett a maga 23 pontjával, ami mellett 15 lepattanót is jegyezett. A negyedik Román Kupa döntőjére készülő aradiaknál Webb 21 pontig jutott, amivel őt választották a mérkőzés legjobb játékosának.

Eredmény: Aradi FCC–Kézdivásárhelyi SE 76–59 (23–18, 22–21, 23–8, 8–12) Arad: Webb 21/6, Ardelean 16, Akathitou 5/3, Karakasevic 4, Pop. Cserék: Hadzovic 12/3, Robinson 12, Mercea 4, Fodor 2, Bartók, Ciotir, Neagu. Edző: Manuel Rodriguez. KSE: Mobley 23/3, Vega 15/3, Dănălache 9, Holinka-Miklós 3/3, Domokos. Cserék: Debreczi 7, Tuchilus 2, Czimbalmos, Lénárt, Kozmán, Ardelean, Bitai. Edző: Farkas Alpár. Kipontozódott: Czimbalmos (34.).

Takaréklángon is döntős a Sepsi-SIC

Andra Mandache hárompontosa nyitotta a roppant egyoldalúnak ígérkező találkozót, amely végül az elvárásoknak megfelelően a Sepsi-SIC könnyed sikerével ért véget. Erre a kosárra még gyorsan válaszolt az Agronómia Bukarest 5-ös számú játékosa, Georgiana Plăvițu, ám az 5. percben már 11 pontos hátrányban volt csapata (4–15). A fővárosi lányok csak elvétve pontoztak, ám Zoran Mikes tanítványai folyamatosan gyártották a pontokat és már az első negyed után eldőlni látszott a mérkőzés (12–26). A második játékrészben még jobban megmutatkozott a két csapat közötti különbség, s már csak az volt a kérdés, hogy mekkora előnnyel nyer majd a címvédő sepsiszentgyörgyi együttes (19–58).

A nagyszünet után valamelyest visszavettek a tempóból a zöld-fehér mezes lányok, ám még így is minden róluk szólt. A 27. perecben 30–75 volt az elődöntő állása, a harmadik negyed pedig a SIC 52 pontos vezetésénél ért véget (34–86). Az utolsó felvonásban egymást követték a szentgyörgyi kosarak, s a 36. percben Jelena Vucetic egy triplával szerezte meg csapatunk századik pontját (39–100). Együttesünk játékkedve ezután sem lankadt, s örömkosárlabdával szórakoztatták a Sepsi Arénába nagy számban kilátogató nézőket. A vége 41–109 lett a Sepsi-SIC javára, amely zsinórban harmadszor jutott be a Román Kupa döntőjében és Zoran Mikes tanítványai a 2015-ös, 2016-os, a 2018-as és 2019-es elsőségük után ismét felülhetnek a sorozat képzeletbeli trónjára.

A találkozó leghatékonyabb játékosát a zöld-fehérek adták, hiszen Kristina Topuzovic dupla duplával zárt, miután 12 lepattanót és 14 pontot jegyzett. A bukaresti alakulat legjobbja a 16 egységig jutó Sonia Vilcinschi lett.

Eredmény: Agronómia Bukaresti–Sepsi-SIC 41–109 (12–26, 7–32, 15–28, 7–23) Agronómia: Militaru 12, Plăvițu 5/3, Hawkins 4, Chelariu 2, Ninkovic 2. Cserék: Vilcinschi 16/12, Plavicheanu, Cristea, Raiciu, Ușurelu, Țînțar, Anastasescu. Edző: Milan Sokic. Sepsi-SIC: Givens 15/3, Tobin 12, Kovács 9/6, Mandache 7/3, Gödri-Părău 3. Cserék: Topuzovic 14/9, Pasic 13, Demeter 12, Vucetic 12/3, Cătinean 8, Mîrne-Nagy 4, Orbán. Edző: Zoran Mikes.