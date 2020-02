A február 5–10. között mintegy ezeregyszáz ember megkérdezésével végzett felmérés szerint a február 29-ére kitűzött voksoláson kilenc politikai csoportosulás jutna be a 150 fős pozsonyi törvényhozásba, ami egyel több, mint négy évvel ezelőtt. A várható részvételi arányt 57,4 százalékosra becsülik. Az MVK közvélemény-kutatásának eredményei szerint a Robert Fico vezette Smer-SD-t a megkérdezettek 21,6 százaléka választaná. Ez az eredmény 2-3 százalékponttal magasabb, mint a legutóbbi felmérésekben, ugyanakkor érezhető visszaesés a párt négy évvel ezelőtti eredményéhez képest, amikor a voksok 28,28 százalékát sikerült megszereznie.

Bár a mostani felmérés adatai szerint is kérdéses, hogy a márciusban megalakuló új pozsonyi törvényhozásban lesz-e képviselete a felvidéki magyarságnak, az utóbbi hetekben-hónapokban nőtt a Magyar Közösségi Összefogás (MKÖ) néven indított közös magyar lista támogatottsága. A mostani felmérés szerint 4,5 százalékon áll a lista, ami csaknem egy százalékponttal több, mint egy hónapja. A felvidéki magyarság körében érdemi támogatottsággal rendelkező pártok közül a másik, a Most–Híd szlovák–magyar párt támogatottsága viszont hosszú és rövid távon egyaránt csökkenő tendenciát mutat, most 3,3 százalékot mértek. A vonatkozó szlovákiai szabályozás szerint a pártok támogatottságát mutató új felméréseket a választást megelőző két hétben már nem lehet nyilvánosságra hozni. Ez a moratórium szombaton lépett életbe, vagyis a most nyilvánosságra hozott számok az utolsó adatok a voksolás előtt.

Többpárti kormány alakulhat Szlovákiában

A szlovák politikai élet széttöredezett, ezért a februári választást követően többpárti kormány alakulhat magyar részvétel nélkül – mondta Szabó Dávid József külpolitikai szakértő az M1 csatorna szombat esti műsorában.

A szavazatokért sok alakulat verseng, de egyiknek sincs esélye többséget szerezni. A parlamentbe jutó pártokat mindez olyan kompromisszumra is kényszerítheti, amit ma még nem vállalnának föl a nyilvánosság előtt – tette hozzá. Szabó Dávid József szerint magyar képviselők várhatóan nem kerülnek a pozsonyi törvényhozásba. Mint mondta, a felvidéki magyarok szavazási hajlandósága sok éve alacsonyabb az országos átlagnál, körükben a Magyar Közösségi Összefogás támogatottsága is alig haladja meg az 50 százalékot. A nagyvárosi magyarok ráadásul szlovák pártra is hajlandók szavazni, a kistelepüléseken élők egy része pedig a szélsőséges nacionalistának tartott Marian Kotleba elől sem zárkózik el – mondta a szakértő.