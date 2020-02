Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, gondoskodó nagymama, anyós, nagynéni, sógornő, rokon, keresztanya,

jó szomszéd,

DEMETER KLÁRA

életének 85. évében

csendesen elhunyt.

Temetése 2020. február 18-án 14 órától lesz a sepsibodoki ravatalozóháztól.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

1603

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 2020. február 15-én

97 évesen elhunyt

FÜSTÖS KÁROLYNÉ

SZŐCS ILONA.

Temetése 2020. február 18-án 14 órától lesz a kézdivásárhelyi római katolikus ravatalozóházból.

A gyászoló család

943

Szomorúan tudatjuk, hogy a szeretett

BODOSI IRÉN

(szül. BARTHA)

nyugalmazott

matematikatanár,

édesanya, nagyanya, testvér, nagynéni, rokon, barát, szomszéd és jó ismerős méltósággal viselt hosszú, súlyos betegség után 2020. február 14-én, életének 72. évében megpihent.

Temetése február 19-én 13 órától lesz a Brassó megyei Apácán.

A temetési menet a Fő utca 98-as szám alól indul.

Élete és emléke legyen áldott.

A gyászoló család

1602

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

SZURKOS ANDRÁSNÉ

született HARALY ANNA EMŐKE

életének 78. évében 2020. február 15-én elhunyt

Budapesten.

Röntgenasszisztensnőként példás odaadással és türelemmel végezte munkáját Kézdivásárhelyen, egy ideig még nyugdíjazása után is.

A hamvasztása utáni szertartásról majd értesítjük azokat, akik szerették és tisztelték.

Bánatos leánya, Réka,

férje, András

és unokái: Attila és Csaba

4385/b

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a csíkszentmártoni

születésű kőröspataki

id. CSISZÉR MENYHÉRT

életének 83. évében rövid szenvedés után csendesen elhunyt.

Temetése 2020. február

17-én, hétfőn 14 órától lesz a sepsikőröspataki ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

1601

Szomorúan tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szerető férj, apa, nagyapa, dédapa, testvér, rokon, a székelyszáldobosi

id. KOLUMBÁN SÁNDOR

életének 87. évében türelemmel és békességgel viselt

betegség után elhunyt.

Temetése 2020. február 17-én 14 órától lesz a székelyszáldobosi ravatalozóháztól a helyi temetőben.

A gyászoló család

1600

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a gelencei

SZILÁGYI ILONA

(született PAP)

ILUSKA óvó néni

életének 90. évében 2020. február 15-én elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait 2020. február 18-án, kedden 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a gelencei ladiai ravatalozóháztól.

A gyászoló család

1604

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, drága édesapa, nagytata, após, rokon és jó barát,

id. KÉSZ JÁNOS

(volt ADAS-alkalmazott)

hosszú szenvedés és nehéz betegség után 2020. február 13-án, életének 71. esztendejében visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunk hamvait február 19-én, szerdán 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi szemerjai református ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A család kérésére egy szál virággal búcsúzzanak az elhunyttól. A koszorúmegváltásra szánt összeget a szemerjai református egyház javára ajánljuk fel.

Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes.

A gyászoló család

1605

„Küzdöttél, de már nem lehet, most átölel a csend

és a szeretet.”

Fájdalommal, de Isten akaratával megbékélve tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, dédnagyapa, testvér, sógor, keresztapa, apatárs, rokon és jó szomszéd, a kőröspataki

KATÓ GYÖRGY,

a S.M.A. volt mestere

életének 80. évében rövid betegség után megpihent.

Temetése 2020. február 18-án, kedden 14 órától lesz a kőröspataki ravatalozóháztól a katolikus temetőben.

Részvétfogadás hétfőn, 17–19 óra között és a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

1606



Megemlékezés

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága jó férjre, édesapára, BUTT OSZKÁRRA halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Gyászoló szerettei

4382/b

„Szerettem volna még köztetek maradni, de az Úr hívását el kellett fogadni. Végleg elbúcsúzni ezért nem is tudtam, a kegyetlen halál tervemet átírta. Ha síromnál jártok, hozzatok virágot, biztos vagyok akkor, hogy nagyon hiányzom. Szeressétek egymást, az égből én is gondolok és vigyázok rátok.” Isten akaratába belenyugodva, fájó szívvel emlékezünk az illyefalvi id. KUTI GYULÁRA halálának 7. évfordulóján.

Özvegye, fia, menye

és két unokája

1596

„Ha lehull egy csillag az égből, nyomában égő seb fakad, de vérrubintok fényes útja örökké fáj a fény alatt.” Van fájdalom, mely a földön marad, van szeretet, mely a síron túl is ugyanaz. Fájó szívvel emlékezünk a baróti DEÁK ANTALRA halálának második évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.

Szerettei

20390

Ott pihensz, ahol nem fáj semmi, nyugalmadat nem zavarja senki. Emléked ragyog, mint egy fényes csillag. Kegyelettel emlékezünk PÁSZKA EMILRE halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Özvegye, lánya és családja

4316138

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk

SZABÓ LAJOSRA halálának hatodik hónapjában.

Pihenése legyen csendes.

A gyászoló család

4316183

Fájó szívvel emlékezünk

drága szüleinkre,

a sepsiszentgyörgyi

id. SEBESTYÉN JENŐRE,

valamint SEBESTYÉN IDÁRA haláluk 25., illetve 2. évfordulóján. Drága szüleink, nagyon hiányoztok.

Gyermekeik és azok családja

4316185