A Farkas–Damian, Gáll, Kanyó, Gajdó (cserék: Barbocz, Pakucs, Păun, Mojzi, Bandi, Faragó, Bunduc) összeállítású KSE Futsal együttese a papírforma szerint tapasztaltabb és rutinosabb volt szombati ellenfelénél, a vezetést azonban a házigazda Futsal Ceăhlaul Piatra Neamț játékosai szerezték meg (1–0). Kevéssel később azonban Kanyó Szilárd egyenlített, majd az első félidő eredményét Nicolae Păun állította be (1–2). A térfélcsere után is a kézdivásárhelyiek játszottak jobban, s mezőnyfölényüket Gáll Attila váltotta gólra (1–3). A moldvaiak szépítő találatára a duplázó Kanyó válaszolt (2–4), ám a párharc véghajrájában kiengedtek a háromszékiek és ezt ki is használták vendéglátóik, akinek 15 másodperccel a vége előtt sikerült kiegyenlíteniük és ezáltal pontot menteniük (4–4).

– Egyszerűen elrontottuk ezt a mérkőzést, mivel gyenge játékkal rukkoltunk elő. Látszik rajtunk, hogy még a felkészülési időszakban vagyunk, és a szombati meccsünk végén nem koncentráltunk eléggé. Ilyen a foci, ám most már a Székelyudvarhely elleni Román Kupa-meccsre összpontosítunk – nyilatkozta érdeklődésünkre Gazda József, a KSE Futsal edzője.

Teremlabdarúgó II. liga, rájátszás – 3. forduló: Futsal Ceahlăul Piatra Neamț–KSE Futsal 4–4 (1–2) A gólszerzők: Zaharia, Codreanu, Butuc, Apostoae, illetve Kanyó (2), Păun, Gáll. Egy további eredmény: West Déva–Gyergyóremetei Kereszthegy 4–6, Jászvásári Futsal Poli–Luceafărul Buzău találkozót elnapolták.

A rangsor:

1. Kereszthegy 2 1 0 17–11 7

2. Jászvásár 1 1 0 9–5 4

3. Buzău 1 0 0 7–2 3

4. Piatra Neamț 0 1 1 7–11 1

5. KSE Futsal 0 1 1 6–11 1

6. West Deva 0 0 2 5-11 0

A 4. forduló (február 28.): KSE Futsal–Gyergyóremetei Kereszthegy, Luceăfarul Buzău–West Déva, Futsal Ceahlăul Piatra Neamț–Jászvásári Futsal Poli.

Az FK Székelyudvarhelyre várva

Mint arról beszámoltunk, a KSE Futsal egy hete 4–3 arányban diadalmaskodott a Székelykeresztúri Egyesülés vendégeként a teremlabdarúgó Román Kupa második fordulójában, s sikerének köszönhetően bejutott a sorozat negyeddöntőjébe. A céhes városbéliek a kupa négyes döntőjébe jutásért a háromszéki Mánya Szabolcs edzette FK Székelyudvarhely együttesét kell legyőzzék. A negyeddöntők programja (a frfotbal.ro szerint): szombaton 16 órától Galaci United–Csíkszeredai Imperial Wet, vasárnap 15 órától Kolozsvári Clujana–Dévai Autobergamo, február 24-én 18 órától KSE Futsal–FK Székelyudvarhely, február 25-én 18 órától Temesvári Informatika–Călărași. (tibodi)