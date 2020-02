Engedélyeznék az eladásos állatkiállítások szervezését

Az elképzelés szerint az eladással egybekötött kiállításokat a gazdák szervezetei – egyesületek – szervezhetik meg, a kötelező előírások betartásával. Például a kiállítás bejáratánál biztosítani kell a fertőtlenítést, az eseményeken pedig folyamatosan részt kell vennie egy állatorvosnak. Szigorúan tiltják majd a sertések eladásos kiállításra való szállítását, nemcsak a tulajdonképpeni esemény színhelyén, hanem a környéken is.

Sikó újból felhívta a figyelmet az állatok szabályos nyilvántartásba vételének, fülszámozásának fontosságára. Az afrikai sertéspestis miatt ez különösen fontos a sertéseknél. A fertőzés beigazolódása esetén az a gazda, akinek gazdaságában akár egyetlen fülszámozatlan állat is van, nem kaphat kártérítést.

Az afrikai sertéspestis 2017-től az ország minden megyéjét érintette már, Suceava kivételével. Jelenleg 300 településen mutatták ki kórokozó jelenlétét, melynek megjelenése óta összességében 1000 településen azonosítottak fertőzött sertéseket. A kór miatt 580 ezer sertést kellett elpusztítani, ha beleszámoljuk azokat a malacokat is, melyeket ezek a sertések hoztak volna világra, országos szinten a veszteség közel kétmillió egyedre tehető – magyarázta dr. Sikó. A megyében 210 sertés esett áldozatul, a járvány a sepsiszentgyörgyi Őrkő negyedben kezdődött, tovább terjedt Kőröspatakra, majd Magyarhermányban, Nagyajtán és Bölönben is találtak fertőzött állatokat.

A szerda reggeli adat szerint országos szinten 3001 sertéspestissel fertőzött vaddisznót azonosítottak. A megyében a mintegy 1600 megvizsgált vaddisznó közül 12 esetben bizonyosodott be a fertőzés. Hat esetben lelőtt vaddisznóról volt szó, ez azt jelenti, hogy az élő állományban is vannak fertőzött egyedek, amelyek tovább terjesztik a kórt.

A vaddisznóktól induló fertőzés veszélyét példákkal is megerősítette Sikó-Barabási Sándor. Nagyajtán szabadtartásban lévő mangalicaállomány érintkezett vaddisznókkal, vannak egyedek, amelyek igencsak hasonlítanak a vaddisznókra. Bölönben egy-egy fakitermelésben dolgozó, ráadásul vadászó személy gazdaságában jelent meg a kór, vagyis minden bizonnyal a gazda hurcolta be a betegséget az erdőből. Magyarhermányban 300 juhot tartó, erdőszéleken legeltető gazda farmján jelent meg az afrikai sertéspestis, ebben az esetben is a vaddisznóktól származtatható a betegség.

A vaddisznók fertőzésére is érdekes magyarázattal szolgált a főállatorvos: a medvék az utóbbi időben nem járnak le az erdőkből, ott is megkapják eleségüket, bőven van elhullott vaddisznó, amit megehetnek.