Egyetlen háromszéki jelentkező sem jutott be a boldești-i altisztképző iskolába a januári felvételin, pedig eredetileg heten is pályáztak. Adrian Simtea őrnagy, a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség vezetője évértékelőjén beszélt arról, hogy szükség van utánpótlásra, egyebek mellett megnyitás előtt álló erdővidéki egységükhöz is.