Sportvilág

KOSÁRLABDA. Adam Silver, az NBA főigazgatója szombaton hivatalosan is bejelentette, hogy a 2020-as All Star-gálától kezdve a nemrégiben elhunyt Kobe Bryant nevét viseli a főmérkőzés legértékesebb játékosának járó trófea. A január végén elhunyt ötszörös bajnok legenda aktív karrierje során összesen 18-szor szerepelt az All Star-gálán, így neve szinte egybeforrt az eseménnyel.

GYORSKORCSOLYA-VB. Két számban is világcsúccsal született orosz győzelem a Salt Lake Cityben zajló távonkénti gyorskorcsolya-világbajnokság szombati napján: a férfiaknál az 500 méteren aratott sikerét követően Pavel Kulizsnyikov 1000 méteren, a nőknél Natalija Voronyina 5000 méteren diadalmaskodott minden idők legjobb eredményével. Eredmény: * férfi 100 méter: 1. Pavel Kulizsnyikov (Oroszország) 1:05.697 perc – világcsúcs, 2. Kjeld Nuis (Hollandia) 1:06.730 p, 3. Laurent Dubreuil (Kanada) 1:06.765 p * férfi üldözéses csapatverseny: 1. Hollandia (Sven Kramer, Douwe de Vries, Marcel Bosker) 3:34.687 perc, 2. Japán (Icsinohe Szejtaro, Williamson Shane, Csuchija Rijoszuke) 3:36.416 p, 3. Oroszország (Danyila Szemerikov, Szergej Trofimov, Ruszlan Zsakarov) 3:37.247 p * női 1000 méter: 1. Jutta Leerdam (Hollandia) 1:11.847 perc, 2. Olga Fatkulina (Oroszország) 1:12.331 p, 3. Takagi Miho (Japán) 1:12.344 p * női 5000 méter: 1. Natalija Voronyina (Oroszország) 6:39.021 perc – világcsúcs, 2. Martina Sáblíková (Csehország) 6:41.184 p, 3. Esmee Visser (Hollandia) 6:46.685 p.