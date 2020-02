Tűz Sepsiszentgyörgyön

Előző írásunk

A lebontásra ítélt Bodok szálloda tetején jelentette be Antal Árpád, hogy negyedszer is megpályázza Sepsiszentgyörgy polgármesteri tisztségét. Közlésének időzítése és helye nem véletlen: négy évvel ezelőtt, 2017. február 17-én reggel nem a csergőóra költötte fel őt és családját, hanem a korrupcióellenes ügyészség. Azok, akik elrendelték ezt az akciót, meg akarták törni azt a lendületet, amely a város fejlődésében mutatkozott, de nem sikerült nekik: le fogjuk bontani azt az épületet, amely a kommunizmus egyik jelképe lett, és olyant építünk helyette, amely a közösséget, a kultúrát, a fiatalokat szolgálja. Így jelképesen is lezárunk egy sok szenvedést okozó korszakot, és újat nyitunk helyette – mondotta az elöljáró, aki szerint a következő tíz évben soha nem látott fejlődésnek leszünk tanúi, és Sepsiszentgyörgy nem csak Háromszék és a Székelyföld, hanem egész Erdély számára példamutató településsé válik, ahol érdemes lesz élni.