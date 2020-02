EKE-s önkéntesek Bölönben

A barcasági EKE tagjai már korábban is érdeklődtek az erdővidéki község idegenforgalmi látványosságai – elsőként a bölöni gyógyvizes kezelőközpont kénes vize – iránt. Ám a fürdés mellett tizennyolc önkéntes kivette a részét a tavaly őszi csemeteültetésben is, a Kis-Kénos nyakának legelőjén segítettek fenyőket ültetni. Sikó Endre, a közbirtokosság elnöke kezdeményezésére az idei farsangon ismét megvendégelték a barcasági természetjárókat. A találkozón e sorok írója részletezte a kéntartalmú gyógyvíz hatását, a barcasági EKE vezetői – Blénesi Edit és Szász Ágnes – pedig ígérték, ebben az évben is segítenek a csemeteültetésben. Jelen volt Vajda Béla nyugalmazott erdész, aki a csemeteültetés kapcsán megjegyezte, a szóban forgó terület a szíve csücske volt. (kisgyörgy)