Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a középajtai

AMBRUS MIKLÓS

életének 85. évében hosszas betegség után szerettei körében tért örök nyugalomra.

Búcsúznak tőle lányai, vejei, öt unokája, azok családja és tíz dédunokája.

Földi maradványait 2020. február 19-én 13 órától a családi háztól kísérjük utolsó útjára és helyezzük örök nyugalomra a középajtai temetőben.

Részvétfogadás 2020. február 18-án 19 órától a családi háznál.

Drága halottunk emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

A gyászoló család

du.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

MIHÁLY LINA

(szül. LEPEDUS)

életének 87. évében elhunyt.

Temetése 2020. február 19-én, szerdán 14 órakor lesz az aldobolyi református ravatalozóból.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

4316220

„Küzdöttél, de már nem lehet, most átölel a csend

és a szeretet.”

Fájdalommal, de Isten akaratával megbékélve tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, dédnagyapa, testvér, sógor, keresztapa, apatárs, rokon és jó szomszéd, a kőröspataki

KATÓ GYÖRGY,

a SMA volt mestere

életének 80. évében rövid

betegség után megpihent.

Temetése 2020. február 18-án, kedden 14 órától lesz a kőröspataki ravatalozóháztól a katolikus temetőben.

Részvétfogadás hétfőn, 17–19 óra között és a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

1606

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a gelencei

SZILÁGYI ILONA

(szül. PAP),

ILUSKA óvó néni

életének 90. évében 2020. február 15-én elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait 2020. február 18-án, kedden 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a gelencei ladiai ravatalozóháztól.

A gyászoló család

1604

Szomorúan tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szerető férj, apa, nagyapa, dédapa, testvér, rokon, jó barát, a baróti születésű volt sepsiszentgyörgyi

WOLF EMIL,

a volt cigarettagyár

főgépészeti mestere

életének 77. évében türelemmel viselt betegség után Németországban elhunyt.

Hamvasztása Nürnbergben.

Szívesen emlékezett Sepsiszentgyörgy városára, barátaira, ismerőseire.

A gyászoló család

4316201



Részvét

Székelytamásfalvára Vilikó Zoltánnak és családjának a pótolhatatlan, önfeláldozó nagymama, IRMIKA néni elvesztése alkalmából kívánok vigasztalódást, kitartást. Békés nyugodalmat az eltávozottnak, nektek pedig a legőszintébb részvétem, együttérzésem.

Évike

N.

Megrendülten értesültem drága kolléganőm, BODOSI IRÉNKE haláláról. Őszinte részvétemet fejezem ki a gyászoló családnak.

Dénes Klára

4316205



Köszönet

Köszönjük mindazoknak, akik SZABADAY JUDITH temetésén részt vettek, együttéreztek velünk és sírjára virágot helyeztek. Külön köszönet orvosainak odaadó, lelkiismeretes munkájukért, dr. Popescu Ioanának, dr. Szász Editnek, valamint dr. Gaál Zsuzsannának, akik hosszú betegségében gondozták.

A gyászoló család

4316204



Megemlékezés

Kegyelettel emlékezünk a lemhényi KELEMEN ÁPRÁDRA halálának 14. évfordulóján. Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

942

Temetők, sírok, gyertyák, lángok, emlékek, könnyek, álmok, álmok, melyek nem kelnek életre, mert te nem vagy már az életben. Hiányzol, Mama. Szomorúan emlékezünk a hat hónapja elveszített édesanyára, GYÖNÖS IZABELLÁRA. Könnyes az út, mely sírodhoz vezet.

Emléked őrzi családod.

4316202

„Eszembe jutnak az együtt töltött napok, / Fülemben újra megcsendül a hangod. / Szinte látom minden mozdulatod, / Nem is tudhatod, mennyire fáj hiányod. / Gyertyákat gyújtunk és mécseseket, / Ezek a fények világítsanak Neked. / Örök világosságban-békességben nyugodj, / Soha el nem felejtünk, biztosan tudod.” (Kőrösiné Erdősi Anna: Nagyapám emlékére) Fájó szívvel emlékezünk a kőröspataki ZSUNKULY MIHÁLYRA halálának első évfordulóján.

Szerettei

4316218

Fájó szívvel emlékezünk a székelytamásfalvi születésű sepsiszentgyörgyi MIKLÓS VILMIKÁRA (szül. JUGA) halálának tizedik évfordulóján.

Szerettei

4316221

„A mélybe csak a tested merült, csak ő tűnt el a föld alatt, de lényed lényege ezerfelé szóródva is köztünk maradt.” Soha el nem múló szeretettel emlékezünk az árkosi id. TÖRÖK ZOLTÁNRA, akit ma két éve kísértünk utolsó útjára. Emléke legyen áldott.

Családja

4316229

Csendes legyen álmod, találj odafenn örök boldogságot. Kísérje utadat Isten és az ég, a felhőkön túl találkozunk még. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk DÁLNOKI SÁNDORRA halálának 21. évfordulóján.

Bánatos édesanyja, testvére és családja

4316112

Másképp lenne minden, hogyha velünk lennél, ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél, de elmentél örökre, csak egy fénysugarat hagytál, az emlékedet. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk KŐRÖS MIHÁLYNÉ BOGA IRMÁRA halálának nyolcadik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4316179