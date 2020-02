Újrakezdenék a képtár felújítását

Henning László, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke lapunk megkeresésére arról számolt be, hogy sikerült megoldást találniuk a tervezésre. Miután a közbeszerzések elektronikus rendszerén keresztül több alkalommal is meghirdették – tavaly már a kivitelezéssel együtt –, a munkálatokra nem került jelentkező, így a közvetlen odaítélés mellett döntöttek.

Egy nagyváradi tervezőcsapat vállalta a feladatot, jó ütemben haladnak, a tervek első változatai is elkészültek, viszont még át kell esni a jóváhagyási folyamaton.

Henning László szerint jelenleg a brassói regionális műemlékvédelmi hatóságnál akadt el a folyamat, ahol visszadobták a terveket, módosításokat kérve. A tervezőcsapat elvégezte a kért változtatásokat, a brassói testület viszont csak havonta egyszer ülésezik, így várhatóan e hónap folyamán születhet újabb döntés. Nem kizárt, hogy más részleteket is elutasítanak, ismét visszadobják az anyagot. Ilyen téren szerzett tapasztalataik alapján az elnök úgy véli, nyár elejére zárulhat le ez a jóváhagyási folyamat, amit továbbiak követnek. Ezek közül a tűzvédelmi jóváhagyás megszerzése biztos hosszadalmas lesz. A helyi és regionális eljárások után ráadásul még néhány országos hatóság előtt is át kell esni hasonló bürokratikus folyamatokon.

Az alelnök úgy látja: az idei év mindenképp rámegy a tervezésre és a kapcsolódó jóváhagyások megszerzésére. A derűlátóbb forgatókönyv szerint az ősz végéig túljutnak ezeken, és télen a kivitelezési közbeszerzést is útnak indíthatják, ha minden jól megy, 2021 tavaszán végre elkezdődhetnek a munkálatok. Felvetésünkre, mely szerint előfordulhat-e az, hogy a kivitelezésre ismét nem kerül jelentkező, Henning László kifejtette: a korábbi licitek esetében az is gondot jelentett, hogy a tervek és a költségbecslések jóval a 114-es sürgősségi rendelet hatályba lépése előtt készültek, az összegek alacsonyak voltak, és ebből kifolyólag a vállalkozóknak nem érte meg belevágni. Az új tervekben már az aktualizált árakkal, kiadásokkal számoltak, így várhatóan vonzóbb lesz a kivitelezők számára, és az sem lesz annyira zavaró, hogy egy félbemaradt munkálatot kell befejezniük. Korábban ez is problémát jelentett. Henning László konkrét összegeket nem említett, mivel ezek minden egyes tervmódosításnál változhatnak.

Amint arról több rendben beszámoltunk, a Székely Nemzeti Múzeum részlegeként működő képtár épületének felújítása a művelődési minisztérium és a megyeháza finanszírozásával 2012-ben indult, a munkálatok azonban két év után leálltak, a szaktárca pedig szerződést bontott a kivitelezővel. Ráadásul hamar kiderült az is, hogy a kivitelező sok szempontból csapnivaló munkát végzett. Az önkormányzat csupán 2016 novemberében kapta vissza az ingatlan ügykezelését, melyet a felújítás idejére át kellett adni a kulturális tárcának. Ezt követően az önkormányzat több rendben próbált tervezőt és kivitelezőt keresni a mintegy nyolcvan százalékig elkészült munkálatok lezárása érdekében, a versenytárgyalásokra azonban egyetlen jelentkező sem akadt.