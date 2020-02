Több ellenőrzés, kevesebb munkabaleset

Összesen 69 munkabalesetet vizsgált a területi munkafelügyelőség, az esetek fele időszakos munkaképtelenséget eredményezett – derült ki az intézmény összesítőjéből. A felügyelők 850 háromszéki munkaadót vizsgáltak – mintegy százzal többet, mint 2018-ban – biztonsági és egészségvédelmi szempontok szerint, köztük 37 mezőgazdasági, 48 szállítási, illetve számos kereskedelmi és ipari egységet is. Több mint 1100 szabálysértést jegyeztek, emellett 27 alkalommal bírságot szabtak ki, ezek összértéke 121 ezer lej volt.

Dumitru Marinescu, a munkabiztonsági részleg vezetője rámutatott, a legtöbb munkabaleset általában az erdőkitermelésben, a szállításban, a mezőgazdaságban, építkezésben és a kereskedelemben történik. Kiemelte, legtöbbször a figyelmetlenség okoz bajt, ám az új munkatársak tapasztalatlansága vagy az idősebbek rutinja is vezetett már balesethez. A tavalyi munkabaleset áldozata is egy új foglalkoztatott volt, aki Gelence közelében erdőkitermelésben tevékenykedett – fűzte hozzá. Ennek kapcsán megjegyezte, az előző évektől eltérően azt tapasztalják, az erdei munkát végzőket megfelelő munkavédelmi felszereléssel és eszközökkel is ellátják, sőt, a munkásokat fel is készítik a cégek, ezzel pedig elkerülhetők a kellemetlen helyzetek.