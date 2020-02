Nótaest Szentivánlaborfalván

Kétórás időutazásra hívjuk Önöket – mondta köszöntőjében Kelemen Alpár mérnök-tanár, Szentivánlaborfalva és Komolló református egyházközségének gondnoka, aki néptanító édesapjától vette a leckét: a vidéki értelmiséget nemcsak a múlt, hanem a jelen is cselekedetre parancsolja, és ezért kötelessége élére állni minden kulturális megnyilvánulásnak. A fennállásának két évtizedét ünneplő dalkör gazdagnak mondható repertoárjából kerek szórakoztató műsort válogattak. A népnevelés e módjába bekapcsolódott a hármas település két protestáns lelkésze is – Bartos Károly szentivánlaborfalvi református lelkipásztor és a faluba beszolgáló kézdivásárhelyi unitárius lelkész, Buzogány-Csoma István is. Kis zenekaruk újabb zenészekkel bővült, a tizenhét tagú férfi dalkörből tizenegyen helybeliek, a többiek a környékbeli településekről álltak be soraikba.

Bartos tiszteletes a dalos előadás tartalmas összekötő szövegét is vállalta. Az időutazás nemcsak a felnőttek, hanem a szép számban megjelent fiatalság számára is tanulságos volt, mert végigvezette a hallgatókat a dal szárnyán Szent László királytól a kurucok világáig. Felelevenítették Petőfi Sándor megzenésített versein keresztül a magyar betyárvilágot, a negyvennyolcas szabadságharc fülbemászó énekeit, és nem maradhattak ki a műsorból a két világháború katonanótái sem. Szólóénekes is fellépett Dombi Rózsika személyében. Kajcsa Tibor énekes verses összeállításával köszönte meg Kelemen Alpár két évtizedes munkáját, Ráduly István, Uzon község polgármestere jutalomkirándulásra hívta meg a dalkör tagjait, és újabb egy rend férfiviseletre ajánlotta fel az önkormányzat anyagi támogatását. Végül megterítették az asztalokat, hiszen farsangi kosaras bállal zárult a jubileum.