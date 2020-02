Alexe példaként említette, csak Máramaros megyéből 110 ezer köbméter fát csórtak el a fatolvajok az elmúlt két évben – ez egyelőre országos rekordnak számít. Az Orban-kormány zöld minisztere egyébként korábban is mondott erőseket – azon kívül, hogy természetesen az előző kormányt hibáztatta mindenért –, decemberben például azzal állt elő, hogy évente legalább 20 millió köbméter fát lopnak el Romániában, s hogy az állam tízmillió köbméter illegálisan kivágott fa után 500 millió eurós kárt szenved. Úgy látszik, a matek már jól megy Bukarestben, a kénye-kedve szerint ténykedő, erdészeket gyilkolászó famaffiát azonban képtelenség megállítani. Mintha nem is nagyon akarnák. (Főtér)

NAGY FOGÁS. Ipari mennyiségű hamis eurót talált tegnap a rendőrség: Temes megyében kaptak el egy 44, illetve egy 45 éves Fehér megyei férfit, akiknél egy táskában 16 ezer hamis euró lapult, arra várva, hogy a két úriember szétterítse. Nem sokkal később aztán lecsaptak egy 23 éves aradi fiatalemberre is, akinek házában további 90 ezer hamis eurót találtak, valamint egy 7,65-ös kaliberű pisztolyt 16 tölténnyel s két kis, fehér port tartalmazó csomagot. Emellett még 13 550 valódi euró is ott volt a házban. A három férfit természetesen azonnal őrizetbe vették, hiszen ki kell elégíteniük a hatóságok lelkes érdeklődését, amely arra vonatkozik, hogy ugyan hol is készült a temérdek hamis pénz? (Főtér)

NEM AKARNAK MEGIJEDNI. A koronavírus miatti világhisztéria olyannyira megfertőzte mára tájainkat is, hogy a fertőzés gyanúja akkor is bélyegként ég rá valakire, ha kiderül, hogy valójában nem kapta el az új kórokozót. Egy 40 éves szatmári férfi néhány hétig Olaszországban dolgozott egy kínai vendéglő konyháján. A kínai tulajok nemrég tértek vissza otthonról. A férfi ugyan nem találkozott velük, de miután hazatért Szatmár megyébe, felső légúti problémákra kezdett panaszkodni, és a biztonság kedvéért Szatmárnémetiben kórházba ment. Ott megállapították, hogy nincs szó koronavírusról, sőt még influenzáról sem, ezért hazatérhet. Haza is vitték mentővel szombat éjjel arra a településre, ahol egy ismerősénél lakik a helyi roma közösségben, azonban a házigazda nem akarta őt visszafogadni, sőt néhány helybeli is utcára vonult, hogy jelezze: a legkevésbé sem látják szívesen a koronavírussal nem, annak gyanújával viszont megfertőződött férfit. A patthelyzetet csak egyféleképpen lehetett feloldani: mentővel visszaszállították a férfit a kórházba. (Főtér)